Як отримати візу в Канаду 2022: ціна для українців та перелік необхідних документів

Через війну в Україні багато людей думають над тим, як отримати візу в ту чи іншу країну.
Влада деяких із них спростила правила та умови в’їзду для українських біженців. Нововведення стосуються і однієї з найбільших країн світу — Канади.
Як отримати візу в Канаду, що для цього потрібно і скільки часу займе — читай у матеріалі.
Канадський уряд цьогоріч створив для українців спеціальну програму для того, щоб отримати візу.
Вона має назву CUAET і надає нашим жителям і членам сімей подовжений статус тимчасового резидента.
Вона має назву CUAET і надає нашим жителям і членам сімей подовжений статус тимчасового резидента.
Програма передбачає дозвіл на працю, навчання та перебування в Канаді доти, поки українці не зможуть повернутися додому безпечним шляхом.
Українці можуть поїхати в Канаду після оформлення туристичної, гостьової, бізнес-візи або CUAET. Перші дві майже нічим не відрізняються.
Це гостьові візи (коли близькі запрошують тебе до себе). Якщо такого запрошення немає, то видається туристична віза.
Це гостьові візи (коли близькі запрошують тебе до себе). Якщо такого запрошення немає, то видається туристична віза.
Якщо ти хочеш вести бізнес із партнерами в Канаді, тоді слід оформити бізнес-візу. Вона підходить в тому випадку, якщо потрібно летіти на ділові переговори, підписання контрактів тощо.
Для трьох перших віз потрібно зібрати однакові документи.
Однак канадський візовий центр може запитати у тебе й інші документи. Тут все індивідуально.
Зараз найкраща віза для українців — це саме CUAET.
Зараз найкраща віза для українців — це саме CUAET.
Завдяки спрощеній процедурі цієї програми її можна оформити доволі легко.
Завдяки CUAET ти можеш доволі швидко отримати гостьову візу на три роки й дозвіл на працевлаштування.
Оформлення для українців — безплатне.
Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.
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