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Як отримати візу в Канаду 2022: ціна для українців та перелік необхідних документів

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 17:00
Канада
Фото: Unsplash

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Як отримати візу в Канаду 2022: ціна для українців та перелік необхідних документів

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