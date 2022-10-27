Як отримати візу в Канаду 2022: ціна для українців та перелік необхідних документів

Через війну в Україні багато людей думають над тим, як отримати візу в ту чи іншу країну.

Влада деяких із них спростила правила та умови в’їзду для українських біженців. Нововведення стосуються і однієї з найбільших країн світу — Канади.

Як отримати візу в Канаду, що для цього потрібно і скільки часу займе — читай у матеріалі.

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Канадський уряд цьогоріч створив для українців спеціальну програму для того, щоб отримати візу.

Вона має назву CUAET і надає нашим жителям і членам сімей подовжений статус тимчасового резидента.

Програма передбачає дозвіл на працю, навчання та перебування в Канаді доти, поки українці не зможуть повернутися додому безпечним шляхом.

Як отримати візу в Канаду і які візи існують

Українці можуть поїхати в Канаду після оформлення туристичної, гостьової, бізнес-візи або CUAET. Перші дві майже нічим не відрізняються.

Це гостьові візи (коли близькі запрошують тебе до себе). Якщо такого запрошення немає, то видається туристична віза.

Якщо ти хочеш вести бізнес із партнерами в Канаді, тоді слід оформити бізнес-візу. Вона підходить в тому випадку, якщо потрібно летіти на ділові переговори, підписання контрактів тощо.

Для трьох перших віз потрібно зібрати однакові документи.

Однак канадський візовий центр може запитати у тебе й інші документи. Тут все індивідуально.

Зараз найкраща віза для українців — це саме CUAET.

Завдяки спрощеній процедурі цієї програми її можна оформити доволі легко.

Як отримати візу в Канаду і хто її може отримати

люди, в яких є громадянство України;

члени сім’ї (чоловік або дружина, навіть якщо живуть в цивільному шлюбі, їхні діти).

Завдяки CUAET ти можеш доволі швидко отримати гостьову візу на три роки й дозвіл на працевлаштування.

Як отримати візу в Канаду: правила оформлення

Заповни особисті дані на сайті Government of Canada;

отримай лист із вказівками від посольства;

надішли необхідні документи та запишись на біометрію (у візових центрах Канади VFS global або в канадських консульствах);

Оформлення для українців — безплатне.

Документи для візи в Канаду

Закордонний паспорт і копії всіх сторінок;

український паспорт з копіями;

свідоцтво про шлюб (копія);

копія свідоцтва про розлучення (у разі наявності);

у випадку, якщо в тебе є діти, потрібно зробити копії свідоцтв про їхнє народження;

якщо працюєш у компанії, треба взяти довідку про зарплату за півроку;

якщо ти ФОП, візьми витяг з держреєстру, податкову декларацію за останній рік або квартал поточного року, квитанцію № 2;

також потрібно взяти виписку по рахунку за останніх півроку;

якщо є неповнолітні діти, не забудь їхні закордонні паспорти, зроби копії тих сторінок, на яких є позначки. Свідоцтво про народження, дозвіл одного з батьків на виїзд і фото — 3,5 на 4,5 см, в електронному варіанті на білому фоні.

Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.

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