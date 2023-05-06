Не за всі гроші світу! Скільки коштує переоформити автомобіль і що для цього потрібно

Від речей, які хочеться зробити, іноді може утримувати просте незнання. Здавалося б, скільки всього потрібно зробити, щоб переоформити машину в Україні? Та насправді все значно простіше, як і ціни на таку послугу.

Як переоформити машину в Україні

Наразі в українців є можливість переоформити машину з одного власника на іншого в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС. Це необхідно робити при купівлі-продажу машини, або ж даруванні чи передачі у спадок автівки.

Тож не важливо, де зареєстрований власник, чи його машина. Потрібно лише зібрати необхідні документи та пройти процедуру переоформлення в МВС.

Також це можна зробити й за допомогою застосунку Дія, але тільки за умови, якщо угода оформлюється між фізичними особами, які знаходяться на території України. Та перед цим необхідно буде зробити експертне дослідження авто, здати та отримати номери й техпаспорт.

Які документи потрібні для переоформлення машини

Щоб переоформити машину на нового власника у територіальному сервісному центрі МВС, потрібно мати з собою усі необхідні документи.

Перелік документів, щоб переоформити машину:

паспорти старого та нового власників;

копії ідентифікаційних кодів старого та нового власників;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

документи, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, дарча, спадщина, або ж документи, що завізовані в нотаріальній конторі);

квитанції про оплату за послуги сервісного центру;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу.

Також варто пам’ятати, що якщо документи на машину переоформлює не власник, то особа, яка його представляє, повинна мати з собою довіреність.

Скільки коштує переоформити машину

Загальна сума витрат може коливатись залежно від побажань учасників угоди. Максимально наближену до реальності ціну за послуги можна розрахувати на онлайн-калькуляторі на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Та загалом потрібно знати, що доведеться заплатити понад 800 гривень. Зокрема 200 гривень за послуги сервісного центру, ще 350 гривень — за номерний знак, а також 312 гривень — за техпаспорт.

Однак сума може збільшитись, якщо новий власник захоче, наприклад, поставити на машину свій старий номерний знак. Або ж цінник може збільшитись, якщо автівка була зареєстрована за кордоном.

Та якщо тобі потрібна автівка, але поки не можеш наважитись на покупку, тоді варто спробувати шерінг. Так нещодавно міністр Цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українці матимуть таку послугу у застосунку Дія. Читай, що таке шеринг, його переваги та як користуватися в Україні.

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