Щоб крашанки були жовтими, наче сонечко: як пофарбувати яйця куркумою

Куркума вважається дуже корисною спецією. Крім цього, це — ефективний натуральний барвник, який можна використовувати при приготуванні випічки, плову, млинців, напоїв. Як пофарбувати яйця куркумою — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш пофарбувати яйця куркумою, тобі для початку потрібно їх підготувати.
Для цього добре вимий їх содою або за допомогою щіточки. Яйця мають бути дуже чистими. Після миття необхідно протерти їх сухими серветками.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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