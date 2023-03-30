Щоб крашанки були жовтими, наче сонечко: як пофарбувати яйця куркумою

Куркума вважається дуже корисною спецією. Крім цього, це — ефективний натуральний барвник, який можна використовувати при приготуванні випічки, плову, млинців, напоїв. Як пофарбувати яйця куркумою — читай у матеріалі.

Як пофарбувати яйця куркумою: підготовка

Якщо ти хочеш пофарбувати яйця куркумою, тобі для початку потрібно їх підготувати.

Для цього добре вимий їх содою або за допомогою щіточки. Яйця мають бути дуже чистими. Після миття необхідно протерти їх сухими серветками.

Зараз також дивляться

Як пофарбувати яйця куркумою: спосіб з оцтом

Інгредієнти:

яйця — 5-7 шт;

куркума — 3 ст. л;

оцет — 1 ст. л;

вода — 3 л;

сіль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У каструлю з холодною водою додай куркуму, сіль, оцет і поклади туди яйця. Доведи до кипіння і вари їх 10 хвилин. Готові яйця остуди та відполіруй за допомогою олії для блиску перед подачею. Для насиченого кольору краще залишити їх у відварі на ніч.

Як фарбувати яйця куркумою без оцту

Інгредієнти:

яйця — 5-6 шт;

куркума — 3 ст. л;

вода — 2 л;

сіль — 1 ст. л;

Спосіб приготування:

Залий куркуму 2 літрами окропу. Дай охолонути та проціди через марлю чи спеціальне сито. У готовий відвар додай сіль, поклади яйця і постав на повільний вогонь. Вари 12 хвилин, після цього яйця переклади в холодну воду.

Як пофарбувати яйця куркумою: поради

Якщо додати ложку оцту, фарба закріпиться краще. Якщо немає оцту, можна брати лимонний сік чи лимонну кислоту. Також можна додати трохи солі. Якщо шкаралупа лусне в процесі варіння, сіль попередить витікання білку. Колір вже варених яєць після фарбування буде блідішим. Готуй яйця і забарвлюй куркумою, надягаючи звичайні силіконові рукавички. Якщо ти забруднився(-лась), витри руки спиртом і олією.

Якщо вагаєшся, чи варто щось святкувати, коли навколо складна ситуація або ти виїхав(-ла) за кордон, то ми розповіли, чому святкувати Великдень необхідно як дорослим, так і дітям.