Щоб була чистою та без плям. Розповідаємо, як випрати та відбілити вишиванку

Вишиванка — це традиційний український національний одяг, символ національної культури та народної творчості України. Вишиванки здебільшого виготовлені з білої тканини та прикрашені вишитими різноколірними візерунками.

Та, на жаль, з часом білий колір може забруднитися. Тому ми підготували для тебе поради, які допоможуть правильно випрати та відбілити вишиванку.

Як прати вишиванку

Вишиванка — дуже делікатний одяг, тож найкраще віддавати перевагу ручному пранню. Особливо якщо сорочка виготовлена з шовку.

Також враховуй, що під час прання такого одягу категорично заборонено користуватися сильнодійними та агресивними мийними засобами та відбілювачами тканин.

Тож найкращим засобом для прання вишиванки буде порошок для дитячих речей.

Щодо температури води — вона не має перевищувати 30–40 °С. Особливо якщо сорочка має яскраві нитки чи тканини. Перучи вручну, намагайся не терти тканину, а сам виріб замочи у теплій воді на 20–30 хвилин.

Під час прання необхідно розчинити мийний засіб у воді та збити високу піну, у якій і необхідно прати вишиті вироби.

Опісля ретельно прополощи сорочку у холодній воді декілька разів, щоб уся хімія вимилася.

Чи можна прати вишиванку у пральній машинці

Це робити небажано, оскільки пральна машинка може пошкодити вишиванку.

Та якщо ти все-таки хочеш спробувати, обирай делікатний режим, а також температуру прання не вище ніж 30–40 °С.

Щоб не пошкодити орнаменти на сорочці, радимо скористатися мішечком для прання, а саму вишиванку вивернути.

Як видалити плями з вишиванки

Щоб зберегти вишиванку, не намагайся затерти плями, оскільки цим можеш лише зіпсувати сорочку.

У разі старих та важких забруднень спробуй використати спеціальний засіб для видалення плям. Нанеси його обережно, уникаючи контакту з кольоровими нитками, щоб не зіпсувати колір.

Але обирай засіб, який підходить для делікатного прання і у своєму складі не містить відбілювальних рідин чи хлору.

Як відбілити вишиванку

Вишитим сорочкам з часом властиво жовкнути. Та це не означає, що їх потрібно викидати. Їх можна відбілити за допомогою аспірину.

Для цього необхідно розчинити у гарячій воді шість – десять таблеток ацетилсаліцилової кислоти на кожні 4 л води. Кількість таблеток залежить від ступеня забруднення.

Таблетки мають повністю розчинитися у воді. Після того як вода стане теплою, замочи вишиванку у цьому розчині на три – вісім годин.

Час від часу перевіряй стан сорочки. Коли побачиш задовільний результат, ретельно прополощи її.

Цей спосіб чудово підходить як для білих, так і для кольорових вишиванок. Аспірин відновлює білизну і яскравість кольору, а також не шкодить делікатним речам, тому його можна безпечно використовувати для прання вишивки та скатертин.

Раніше ми розповідали, як носити вишиванку в повсякденному житті.

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