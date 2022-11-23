Подбай про все завчасно: як правильно тримати авто на морозі та безпечно їздити взимку

Морози страшні не тільки людям, а й техніці, зокрема автомобілям. Більшість жителів багатоповерхівок не мають власного гаража, а тому їм доводиться паркувати авто просто неба і в спеку, і в холоди.
Однак це варто робити з розумом, щоб не нашкодити своїй “ластівці”. Викладач автошколи Євгеній Марков розповів виданню Факти ICTV.Life, як правильно експлуатувати авто взимку.
До сильних холодів варто готуватись уже зараз та завчасно подбати про:
А ось про народні методи розморожування замків, наприклад, про гальмівну рідину або кип’яток, краще забути, — каже Марков.
А ось про народні методи розморожування замків, наприклад, про гальмівну рідину або кип’яток, краще забути, — каже Марков.
Експерт пояснює, що найбільше від морозів страждає акумулятор авто. Тому його треба постійно тримати максимально зарядженим.
Якщо акумулятор розрядився, то зніми його з авто, принеси додому, зачекай, поки він стане кімнатної температури, а потім заряди протягом декількох годин.
Зверни увагу, що зарядний струм має дорівнювати 1/10 місткості акумулятора. До прикладу, якщо твій акумулятор 60 ампер/год, то заряджати його потрібно струмом шість ампер.
Буває й так, що акумулятор розряджається в дорозі. Тоді тобі знадобиться два товстих проводи, щоб “прикурити” від іншого авто. Пристрій Car2Car заряджає акумулятор за десять хвилин від іншої автівки з робочим двигуном.
Якщо батареї вже понад два роки, то її необхідно замінити перед настанням сильних холодів. Інакше вона може перестати працювати в морози.
Заводити з буксира або штовханням можна лише авто з механічною коробкою передач. Для автівок з автоматом цей метод не годиться, — зазначає Марков.
Заводити з буксира або штовханням можна лише авто з механічною коробкою передач. Для автівок з автоматом цей метод не годиться, — зазначає Марков.
Для того, щоб безпечно їздити на авто навіть у найлютішу зиму, дотримуйся цих простих правил:
Також для особистого комфорту взимку в дорогу варто вдягатись тепло та брати із собою термос із гарячими напоями та їжею.
Росія масово обстрілює українську енергосистему та провокує аварійні відключення електроенергії по всій державі. Через це багато доріг залишились без належного освітлення.
Читай поради пішоходам та водіям, як уникнути аварій на дорозі в темряві.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!