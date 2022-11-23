Подбай про все завчасно: як правильно тримати авто на морозі та безпечно їздити взимку

Морози страшні не тільки людям, а й техніці, зокрема автомобілям. Більшість жителів багатоповерхівок не мають власного гаража, а тому їм доводиться паркувати авто просто неба і в спеку, і в холоди.

Однак це варто робити з розумом, щоб не нашкодити своїй “ластівці”. Викладач автошколи Євгеній Марков розповів виданню Факти ICTV.Life, як правильно експлуатувати авто взимку.

Як правильно тримати авто на морозі

До сильних холодів варто готуватись уже зараз та завчасно подбати про:

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Рідину для омивання скла — її температура замерзання має бути нижче -20 С°. Не варто купувати дешеві засоби на основі метилового спирту.

— її температура замерзання має бути нижче -20 С°. Не варто купувати дешеві засоби на основі метилового спирту. Шини — “перевзуй” авто в зимову гумову. Адже вона краще зчеплюється з дорогою, а тому безпечніша за літню. У морози тримай шини накачаними. Перевірити тиск повітря можна за допомогою цифрового чи аналогового манометра.

— “перевзуй” авто в зимову гумову. Адже вона краще зчеплюється з дорогою, а тому безпечніша за літню. У морози тримай шини накачаними. Перевірити тиск повітря можна за допомогою цифрового чи аналогового манометра. Бензобак — тримай його максимально заповненим. Так у нього потраплятиме менше конденсату з вентиляційної трубки.

— тримай його максимально заповненим. Так у нього потраплятиме менше конденсату з вентиляційної трубки. Кузов — пісок, сіль та інші протиожеледні рідини погано впливають на кузов та лакофарбове покриття. Тому частіше відвідуй автомийку, а після очищення нанось на кузов захисні покриття-консерванти.

— пісок, сіль та інші протиожеледні рідини погано впливають на кузов та лакофарбове покриття. Тому частіше відвідуй автомийку, а після очищення нанось на кузов захисні покриття-консерванти. Моторний відсік — регулярно перевіряй рівень заповненості бачків рідинами. Він має коливатись між мітками MAX та MIN.

— регулярно перевіряй рівень заповненості бачків рідинами. Він має коливатись між мітками MAX та MIN. Двері — обробляй ущільнювачі дверей авто силіконовим мастилом або іншими водовідштовхувальними сумішами раз на місяць. Так не буде жодних проблем з відкриттям дверей. Також варто купити спеціальний розморожувач для дверей.

А ось про народні методи розморожування замків, наприклад, про гальмівну рідину або кип’яток, краще забути, — каже Марков.

Як вберегти акумулятор

Експерт пояснює, що найбільше від морозів страждає акумулятор авто. Тому його треба постійно тримати максимально зарядженим.

Якщо акумулятор розрядився, то зніми його з авто, принеси додому, зачекай, поки він стане кімнатної температури, а потім заряди протягом декількох годин.

Зверни увагу, що зарядний струм має дорівнювати 1/10 місткості акумулятора. До прикладу, якщо твій акумулятор 60 ампер/год, то заряджати його потрібно струмом шість ампер.

Буває й так, що акумулятор розряджається в дорозі. Тоді тобі знадобиться два товстих проводи, щоб “прикурити” від іншого авто. Пристрій Car2Car заряджає акумулятор за десять хвилин від іншої автівки з робочим двигуном.

Якщо батареї вже понад два роки, то її необхідно замінити перед настанням сильних холодів. Інакше вона може перестати працювати в морози.

Заводити з буксира або штовханням можна лише авто з механічною коробкою передач. Для автівок з автоматом цей метод не годиться, — зазначає Марков.

Як безпечно їздити взимку

Для того, щоб безпечно їздити на авто навіть у найлютішу зиму, дотримуйся цих простих правил:

завжди повністю розморожуй скло в автомобілі — використовуй спеціальний аерозоль або чистий медичний етиловий спирт;

— використовуй спеціальний аерозоль або чистий медичний етиловий спирт; не прогрівай двигун надто довго — це зношує його деталі. Краще на місці прогріти авто кілька хвилин, а потім проїхати один-два квартали на маленькій швидкості. Так двигун швидше розігріється;

— це зношує його деталі. Краще на місці прогріти авто кілька хвилин, а потім проїхати один-два квартали на маленькій швидкості. Так двигун швидше розігріється; завжди бери із собою розкладну лопатку, сухий пісок і кухонну сіль — щоб позбутись пробуксирування коліс;

— щоб позбутись пробуксирування коліс; прибирай сніг на склі та кузові щіткою з довгою ручкою — пластмасовий шкребок добре видаляє пухкий сніг;

— пластмасовий шкребок добре видаляє пухкий сніг; вмикай на хвилину автокондиціонер, щоб позбутись вологи на склі — стеж за чистотою фільтрів кондиціонера;

— стеж за чистотою фільтрів кондиціонера; вози із собою плед, ковдру чи електрогрілку — так ти завжди зможеш зігрітись у салоні, однак прилади мають працювати від бортмережі 12 вольт;

— так ти завжди зможеш зігрітись у салоні, однак прилади мають працювати від бортмережі 12 вольт; зберігай в авто зарядні пристрої та павербанки — сучасні гаджети споживають багато електроенергії та вимагають потужних автомобільних зарядних пристроїв.

Також для особистого комфорту взимку в дорогу варто вдягатись тепло та брати із собою термос із гарячими напоями та їжею.

Росія масово обстрілює українську енергосистему та провокує аварійні відключення електроенергії по всій державі. Через це багато доріг залишились без належного освітлення.

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