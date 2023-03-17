Постаратися зараз, щоб насолодитись влітку: як правильно саджати полуницю

Полуниця — фаворит серед ягід, що не кажи. Спілі плоди цієї культури пасують як для приготування страв, так і для вживання самостійно. А ось як правильно садити полуницю та коли це треба робити, аби насолоджуватися урожаєм влітку — пояснюємо у матеріалі.

Коли садити полуницю навесні

Полуниця, як і більшість весняних та літніх культур, не терпить холоду. Тож висаджувати її у відкритий ґрунт треба тоді, коли надворі буде стабільна температура — не менш ніж 10ºС – 15ºС тепла. Ґрунт, своєю чергою, повинен прогрітися хоча б до 8ºС – 9ºС у верхньому шарі.

Оптимальним періодом посадки полуниці навесні є проміжок з середини квітня до початку травня.

Також треба звернути увагу на ґрунт, в який висаджується полуниця: він має бути з нейтральною кислотністю. Ідеальне середовище для росту полуниці — чорнозем, супіски чи суглинок.

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Зверни увагу на те, аби ділянка висадки полуниці не була в долині чи на пагорбі, або вода не застоювалася і не витікала відповідно.

Як правильно садити полуницю

Перед посадкою полуниці у відкритий ґрунт необхідно перекопати землю. До землі варто додати компост або попелу дерева — 200 грамів на один квадратний метр землі.

Зверни увагу, що перед посадкою полуниці варто замочити корінці рослини у протипаразитарному розчині, щоб рослина не хворіла та її не їли шкідники.

Також навесні перед посадкою полуниці варто додати до землі відповідне добриво, аби урожай був великим та смачним.

Як саджати полуницю у відкритий ґрунт

Коріння полуниці треба вкоротити до 20 – 25 см. Звичайна схема посадки полуниці — однорядна, з відстанню між рядами до одного метра, а між кущами — 25 – 30 сантиметрів.

Також можна садити рослини килимом — тоді відстань між кущиками буде 25 – 35 сантиметрів.