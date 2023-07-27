Як правильно сушити волосся в домашніх умовах: відповідає майстриня

Більшість жінок надає перевагу сушці волосся феном, а не природному обсиханню. Адже цей метод не вимагає багато часу та зусиль.
Однак усе частіше перукарі сперечаються, що краще: сушити волосся феном чи дати йому висохнути при кімнатній температурі? Як правильно сушити волосся та на що потрібно звертати особливу увагу — читай в матеріалі.
Стилістка-перукарка Аліна Сенюк стверджує, що багато дівчат відмовляються від фена, вважаючи, що гаряче повітря здатне сильно нашкодити локонам. Однак це не так. Якщо це робити правильно, можна створювати стильні укладки без шкоди для волосся.
Читай, чому електризується волосся та що з цим робити.
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