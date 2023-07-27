Як правильно сушити волосся в домашніх умовах: відповідає майстриня

Більшість жінок надає перевагу сушці волосся феном, а не природному обсиханню. Адже цей метод не вимагає багато часу та зусиль.

Однак усе частіше перукарі сперечаються, що краще: сушити волосся феном чи дати йому висохнути при кімнатній температурі? Як правильно сушити волосся та на що потрібно звертати особливу увагу — читай в матеріалі.

Як правильно сушити волосся: пояснює експертка

Стилістка-перукарка Аліна Сенюк стверджує, що багато дівчат відмовляються від фена, вважаючи, що гаряче повітря здатне сильно нашкодити локонам. Однак це не так. Якщо це робити правильно, можна створювати стильні укладки без шкоди для волосся.

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Позбався зайвої вологи. Сушіння щойно вимитого волосся за допомогою фена займає чимало часу, тому після миття бажано підсушити локони у природний спосіб. Спочатку потрібно протерти волосся рушником, щоб видалити зайву вологу. Однак не суши волосся занадто сильно, залиш його вологим, щоби зменшити вплив тепла. Промокни пасма рушником з мікрофібри й почекай п’ять хвилин. Важливо саме промокнути волосся, а не терти з усієї сили, оскільки це може призвести до порушення його структури. Природним підсушуванням ти не просто прискориш сушіння феном, але і зможеш уникнути пошкодження волосків. Якщо в них є багато вологи, лусочки, що утворюють кутикулу, починають розбухати, а це тягне за собою надмірну ламкість та появу посічених кінчиків. Подбай про термозахист. Термозахисні спреї та пінки значно знижують ризик пересушування і живлять волоски вологою, тому не варто забувати про них при сушці феном. Перш ніж розпочинати укладання, нанеси засіб на волосся і рівномірно розподіли. Завдяки цьому підвищена температура фена для сушіння волосся не буде так агресивно діяти на локони, а зачіска стане більш об’ємною і пишною. Вибери правильну щітку. У першу чергу відмовся від гребінця з металевими зубчиками. Коли на метал діє висока температура, він сильно нагрівається та пошкоджує волосся. При ослаблених або освітлених локонах найкраще підійде буде щітка з натуральною щетиною. Не тримай фен занадто близько до голови. Адже це прискорить сушіння, але одночасно зашкодить волоссю. Щоб не пересушити локони, прилад рекомендується тримати на відстані не менше 15 см від волосся. Сушити вологі локони з кінчиків не можна. Розпочинати процедуру сушки треба від коріння. Завдяки цьому фен не так швидко випаровує вологу. Струмінь повітря має спрямовуватися зверху вниз, що робить волосся більш гладким. Очищуй фен. Пристрій обов’язково необхідно очищувати від накопиченого пилу. Він шкодить як фену, так і волоссю. Суши волосся не гарячим, а холодним повітрям. Воно запобігає посіченню кінців та пошкодженню кутикули.

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