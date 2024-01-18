Обережно, гостро! Як правильно точити ножі

Ножі — ефективні помічники в завданнях, що виникають у побуті, під час подорожі, риболовлі або полювання. Але з якого б якісного матеріалу вони не були зроблені, настає час, коли ти постанеш перед вибором: нести ніж у майстерню чи спробувати заточити його самостійно. Докладніше про способи, як заточити ніж підручними засобами — у нашому матеріалі.
У домашніх умовах самостійно і якісно можна точити будь-яким з цих пристроїв крім точильного верстата, оскільки це суто професійний, точніше, навіть промисловий інструмент.
Механічні точила і набори є ідеальним варіантом для домашнього використання. Особливо вони підійдуть тим, хто не хоче мучитися з камінням й витрачати гроші на дорогі електроприлади. У стандартні набори входять кілька каменів різної зернистості, що фіксує прилад із напрямними для утримання правильного кута заточування, а також додаткові аксесуари.
Насамперед слід підібрати каміння по зернистості та визначити кут заточування. Сам процес заточування леза досить трудомісткий і виконується у кілька етапів:
Процес заточування складається з трьох етапів, тож краще купити набір, що складається з трьох брусків різних структур: крупно-, середньо- та дрібнозернистого.
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Якщо немає описаних вище пристроїв для заточки ножів, можна використовувати:
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