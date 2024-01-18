Обережно, гостро! Як правильно точити ножі

Ножі — ефективні помічники в завданнях, що виникають у побуті, під час подорожі, риболовлі або полювання. Але з якого б якісного матеріалу вони не були зроблені, настає час, коли ти постанеш перед вибором: нести ніж у майстерню чи спробувати заточити його самостійно. Докладніше про способи, як заточити ніж підручними засобами — у нашому матеріалі.

Пристрої для заточування ножів

механічні точила і набори;

електричні точила;

точильні верстати;

мусати;

бруски.

У домашніх умовах самостійно і якісно можна точити будь-яким з цих пристроїв крім точильного верстата, оскільки це суто професійний, точніше, навіть промисловий інструмент.

Механічні точила і набори є ідеальним варіантом для домашнього використання. Особливо вони підійдуть тим, хто не хоче мучитися з камінням й витрачати гроші на дорогі електроприлади. У стандартні набори входять кілька каменів різної зернистості, що фіксує прилад із напрямними для утримання правильного кута заточування, а також додаткові аксесуари.

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Як заточити ніж

Насамперед слід підібрати каміння по зернистості та визначити кут заточування. Сам процес заточування леза досить трудомісткий і виконується у кілька етапів:

вирівнювання;

заточка;

шліфування.

Процес заточування складається з трьох етапів, тож краще купити набір, що складається з трьох брусків різних структур: крупно-, середньо- та дрібнозернистого.

Крупнозернистий брусок використовується для відновлення різального ребра, з його допомогою прибирають заломи та відколи, а також відновлюють кут заточування ножа. Заточування ножа бруском середньої зернистості використовується для заточування поверхні леза. За допомогою цього бруска прибирають задирки з різального ребра і доводять ніж до потрібної гостроти. Заточення ножа на бруску дрібної зернистості застосовується для полірувальних робіт.

Як правильно точити ножі

Вимити ніж, після чого витерти насухо. Оглянути ніж на світлі та перевірити площини леза. Дотримуватися необхідного кута заточування. Кухонні ножі, які використовуються в побуті, мають кут заточування 25°-30°. Провести лезом ножа на бруску вздовж поверхні, а потім направити лезо вправо. Заточення ножа на камені має виконуватися по черзі на двох поверхнях ножа. Щоб точити ножі правильно, необхідно зберігати обраний кут і виконувати заточування до появи блискучої рівної поверхні. На брусках з великим зерном заточування проводиться “від зерна” — рухами “на себе”, а ось на середньо- та дрібнозернистих — навпаки, “на зерно”. Далі використовують дрібнозернистий брусок для полірування ножів. Перевірити гостроту леза. Якщо ніж здатний з легкістю розрізати аркуш паперу, то заточення ножів виконано правильно.

Якщо немає описаних вище пристроїв для заточки ножів, можна використовувати:

дно чашки або тарілки;

пилку для нігтів;

інший ніж.

Дивись, як Євген Клопотенко гострить ножі — відео

Наші поради для тебе, а гострота кухонних ножів — у твоїх руках. Нехай ріжуть хліб, як масло.

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