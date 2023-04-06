Як прибрати навислі повіки без операційного втручання: пояснює косметолог

Нависання повік може виникати з різних причин. Однак одна із найпоширеніших — вікове ослаблення м’язів. З такою проблемою, на думку косметологів, боротися найважче. Як прибрати навислі повіки — читай у матеріалі.

Як прибрати навислі повіки без операції

Лікар-косметолог Діана Карпенко зазначає, що дуже часто клієнти звертаються з питанням про те, як прибрати повіки, які нависли, без операцій.

Результат можуть надати спрямований на зміцнення м’язів масаж, гімнастика та маски, що зволожують шкіру. Однак є й інші варіанти розв’язання цього питання безопераційно.

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Шліфування повік CO2 лазером. Показання: в’яла шкіра, надлишок тканин, глибокі заломи. Реабілітація: 3-5 днів у вигляді набряку, кірочок. Результатом стане ущільнення шкіри, скорочення шкірного клаптя, згладжування заломів. Ін’єкції ботулотоксином у техніці Лисяче око або Котяче око. Результат: очі стають більш широко відкритими, піднімаються брови, повіки, зникає асиметрія та зморшки. SMAS-ліфтинг верхніх повік підійде, якщо причина навислих повік — опущення брів або скронь. Такий прогрів стимулює вироблення колагену, що забезпечує пружність шкіри. Зазвичай потрібна лише одна процедура, щоб досягти бажаного ефекту ліфтингу, а результат збережеться від 1 до 2 років.

Однак, якщо ти не хочеш робити процедури у косметолога, боротися із невеликими навислими повіками можна у домашніх умовах. Особливо ефективним у цьому випадку буде масаж обличчя.

Адже якщо навислі віки невеликі, то, скоріш за все, у тебе є затримка рідини в організмі. Це виникає внаслідок неправильного харчування або наявності певних хвороб.

Як прибрати навислі повіки за допомогою масажу

Вмийся і нанеси на повіки спеціальний крем навколо очей. Він перешкоджатиме розтягуванню шкіри під час масажу. Не використовуй олію або занадто жирні креми, якщо ти страждаєш від нависання повік. Обирай у такому випадку легкі структури. Масаж потрібно виконувати безіменним пальцем (він найслабший на руці, отже, знижується ризик розтягування ніжної шкіри навколо очей). За годинниковою стрілкою в напрямку від носа до скроні виконуй кругові натискання по області очниці. Спробуй натискати сильніше в зоні верхньої повіки. Якщо повіки досить зволожені, можна чергувати натискання з невеликим ковзанням по віку. Такий масаж бажано робити двічі вдень. Через кілька тижнів ти зможеш побачити перший результат.

Фактори, які спричиняють виникнення навислих повік

спадковість та генетика;

неправильне харчування;

різке схуднення;

постійна втома;

невдало підібрана косметика;

алергія.

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