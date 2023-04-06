Як прибрати навислі повіки без операційного втручання: пояснює косметолог

Нависання повік може виникати з різних причин. Однак одна із найпоширеніших — вікове ослаблення м’язів. З такою проблемою, на думку косметологів, боротися найважче. Як прибрати навислі повіки — читай у матеріалі.
Лікар-косметолог Діана Карпенко зазначає, що дуже часто клієнти звертаються з питанням про те, як прибрати повіки, які нависли, без операцій.
Результат можуть надати спрямований на зміцнення м’язів масаж, гімнастика та маски, що зволожують шкіру. Однак є й інші варіанти розв’язання цього питання безопераційно.
Однак, якщо ти не хочеш робити процедури у косметолога, боротися із невеликими навислими повіками можна у домашніх умовах. Особливо ефективним у цьому випадку буде масаж обличчя.
Адже якщо навислі віки невеликі, то, скоріш за все, у тебе є затримка рідини в організмі. Це виникає внаслідок неправильного харчування або наявності певних хвороб.
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