Дефект впадає в око? Як самостійно прибрати подряпини на авто без фарбування

Часто водії можуть не помічати, де, коли та за яких умов подряпали свою автівку. Хоча навіть маленька подряпинка може зіпсувати зовнішній вигляд залізної ластівки.

Однак переживати за це не потрібно. Адже прибрати дефект на машині можна самостійно. Читай у матеріалі, як позбутись маленьких та глибоких подряпин на автомобілі.

Як прибрати подряпини на кузові автомобіля

Дрібна подряпина

Дрібні подряпини на кузові, як правило, видно лише з певних ракурсів. Таку проблему можна прибрати за допомогою воскового поліролю. Цей процес досить швидкий, однак і результат не буде довготривалим.

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Тому пам’ятай, що потрібно буде періодично обробляти проблемне місце поліролем, якщо дефект знову почне проявлятись.

Якщо поліроль не допоміг, то можна використати полірувальну машинку та пасту з дрібними абразивними елементами:

Вимий авто спеціальним шампунем та ретельно висуши його. Це видалить зайвий бруд та пил, а також зробить подряпину більш помітною. Зачисть подряпину змоченою ганчіркою, а потім витри її насухо. Нанеси абразивну пасту на полірувальне коло. Рівномірно заполіруй проблемне місце, але не затримуйся на одному місці тривалий час. Якщо на колі з’являється наліт, то потрібно його очищати. Продовжуй доти, доки подряпина не зникне.

Глибока подряпина

Якщо на авто є глибока подряпина, то краще якнайшвидше почати її усунення. Оскільки відкритий метал може з часом покритись іржею, яка руйнує корпус машини та збільшує глибину подряпини.

Окрім полірування, яке описане в попередньому пункті, можна скористатись спеціальними акриловими олівцями для реставрації матеріалу. У продажі наявний великий вибір різних кольорів, тож ти без проблем зможеш підібрати потрібний тобі відтінок.

Як усунути подряпину на кузові з допомогою акрилового олівця:

Знежир та зачисть подряпину. Ділянки навколо дефекту захистити малярною стрічкою, щоб під час нанесення олівця не вийти за межі подряпини. Пензликом нанеси на проблемне місце вміст акрилового олівця так, щоб той не дуже виділявся на загальному фоні авто. Почекай приблизно 20 хвилин, поки матеріал повністю засохне. Ось і все. Авто можна користуватись!

Однак протягом наступних десяти днів не рекомендовано мити машину. Оскільки це може порушити процес полімеризації.

Якщо все-таки поверхня авто випадково пошкодилась, то через десять днів можна повторити процедуру.

Як прибрати подряпини на склі автомобіля

Полірувальна машинка найефективніше усуває подряпини зі скла автомобіля. Користуватись нею потрібно так:

Прочини вікна авто для того, щоб уникнути запотівання скла. Оброби подряпину поляризаційним засобом. Нанеси на полірувальну машину спеціальну пасту. Пройдись машинкою по пошкодженій поверхні кілька разів, не докладаючи особливих зусиль. Після закінчення процедури змий залишки пасти зі скла та протри поверхню.

Як прибрати подряпини із салону автомобіля

У салоні автомобіля є багато пластикових елементів, які з часом можуть втрачати свій вигляд через подряпини. Як їх усунути? Є кілька способів залежно від масштабу дефекту:

Нагрівання пластику будівельним феном або запальничкою — допомагає лише для усунення дрібних подряпин. Крім того, деякі види пластики можуть витримувати високу температуру.

— допомагає лише для усунення дрібних подряпин. Крім того, деякі види пластики можуть витримувати високу температуру. Відновлювальні серветки та рушники — так само усувають лише маленькі дефекти.

— так само усувають лише маленькі дефекти. Абразивний гель або поліроль — усуває дефекти на глянсових панелях.

— усуває дефекти на глянсових панелях. Автомобільні воскові або гелеві олівці — працюють з глибокими подряпинами.

Якщо обираєш останній варіант, то алгоритм дій такий:

Очисть, знежир та висуши пошкоджену ділянку. Нанеси віск або поліроль так, як рекомендовано в інструкції до засобу. Протри поверхню м’якою ганчірочкою або губкою до блиску.

Якщо ж поверхня дуже пошкоджена, то розв’язати проблему в домашніх умовах не вийде. Ймовірно, в такому разі доведеться повністю замінити деталь з дефектами.

Часто вживані машини мають незначні пошкодження або дефекти, які залишились від попередніх власників. Тому тим, хто хоче придбати таке авто, варто спершу ретельно його оглянути. Читай, як купити авто з пробігом та не розчаруватись.

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