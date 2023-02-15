Дефект впадає в око? Як самостійно прибрати подряпини на авто без фарбування

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Лютого 2023, 23:00
Дефект впадає в око? Як самостійно прибрати подряпини на авто без фарбування
Фото: Pexels

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