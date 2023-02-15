Дефект впадає в око? Як самостійно прибрати подряпини на авто без фарбування

Часто водії можуть не помічати, де, коли та за яких умов подряпали свою автівку. Хоча навіть маленька подряпинка може зіпсувати зовнішній вигляд залізної ластівки.
Однак переживати за це не потрібно. Адже прибрати дефект на машині можна самостійно. Читай у матеріалі, як позбутись маленьких та глибоких подряпин на автомобілі.
Дрібні подряпини на кузові, як правило, видно лише з певних ракурсів. Таку проблему можна прибрати за допомогою воскового поліролю. Цей процес досить швидкий, однак і результат не буде довготривалим.
Тому пам’ятай, що потрібно буде періодично обробляти проблемне місце поліролем, якщо дефект знову почне проявлятись.
Якщо поліроль не допоміг, то можна використати полірувальну машинку та пасту з дрібними абразивними елементами:
Якщо на авто є глибока подряпина, то краще якнайшвидше почати її усунення. Оскільки відкритий метал може з часом покритись іржею, яка руйнує корпус машини та збільшує глибину подряпини.
Окрім полірування, яке описане в попередньому пункті, можна скористатись спеціальними акриловими олівцями для реставрації матеріалу. У продажі наявний великий вибір різних кольорів, тож ти без проблем зможеш підібрати потрібний тобі відтінок.
Як усунути подряпину на кузові з допомогою акрилового олівця:
Однак протягом наступних десяти днів не рекомендовано мити машину. Оскільки це може порушити процес полімеризації.
Однак протягом наступних десяти днів не рекомендовано мити машину. Оскільки це може порушити процес полімеризації.
Якщо все-таки поверхня авто випадково пошкодилась, то через десять днів можна повторити процедуру.
Полірувальна машинка найефективніше усуває подряпини зі скла автомобіля. Користуватись нею потрібно так:
У салоні автомобіля є багато пластикових елементів, які з часом можуть втрачати свій вигляд через подряпини. Як їх усунути? Є кілька способів залежно від масштабу дефекту:
Якщо обираєш останній варіант, то алгоритм дій такий:
Якщо ж поверхня дуже пошкоджена, то розв’язати проблему в домашніх умовах не вийде. Ймовірно, в такому разі доведеться повністю замінити деталь з дефектами.
Часто вживані машини мають незначні пошкодження або дефекти, які залишились від попередніх власників. Тому тим, хто хоче придбати таке авто, варто спершу ретельно його оглянути. Читай, як купити авто з пробігом та не розчаруватись.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за усіма подіями!