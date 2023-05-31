Як прибрати подряпини на пластику авто: засоби та рекомендації

Багато елементів салону авто зроблені з пластику. Іноді на них з’являються подряпини та різні невеликі дефекти. Якщо ти хочеш привести зовнішній вигляд салону в норму, потрібно знати, як прибрати подряпини на пластику авто. Подробиці читай у матеріалі.
Для того, щоб раз і назавжди позбавитися подряпин, потрібно підібрати правильні засоби. Залежно від того, який саме матеріал використовується в машині, і яку структуру має.
Перед видаленням подряпин важливо знежирити пластик, на якому є подряпини. Для цього скористайся спиртом або ацетоном. Краще не робити це агресивним засобом (уайт-спіритом або бензином).
Якщо подряпини невеликі, автомобілісти беруть віск для автомобіля. Крім цього, великий попит має поліроль, який виходить у різних формах. Наприклад:
Він заповнює подряпину, а потім — висихає, роблячи зовнішній вигляд салону більш пристойним.
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