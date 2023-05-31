Як прибрати подряпини на пластику авто: засоби та рекомендації

Багато елементів салону авто зроблені з пластику. Іноді на них з’являються подряпини та різні невеликі дефекти. Якщо ти хочеш привести зовнішній вигляд салону в норму, потрібно знати, як прибрати подряпини на пластику авто. Подробиці читай у матеріалі.

Як прибрати подряпини на пластику авто: рекомендації

Для того, щоб раз і назавжди позбавитися подряпин, потрібно підібрати правильні засоби. Залежно від того, який саме матеріал використовується в машині, і яку структуру має.

Перед видаленням подряпин важливо знежирити пластик, на якому є подряпини. Для цього скористайся спиртом або ацетоном. Краще не робити це агресивним засобом (уайт-спіритом або бензином).

Як прибрати подряпини із пластику салону автомобіля: спеціальні засоби

Якщо подряпини невеликі, автомобілісти беруть віск для автомобіля. Крім цього, великий попит має поліроль, який виходить у різних формах. Наприклад:

у пасті;

піні;

рідині;

спрею.

Він заповнює подряпину, а потім — висихає, роблячи зовнішній вигляд салону більш пристойним.

Щоб скористатися професійними засобами, потрібно слідувати покроковій інструкції:

очистить, знежир та просуши пошкоджену ділянку;

нанеси віск або поліроль відповідно до інструкції;

протри поверхню м’якою ганчірочкою або губкою до блиску;

крім цього, можна взяти проти подряпин автомобільний олівець.

Як прибрати подряпини на пластиці автомобільного салону: швидкі методи

Фен. Пластик очисть від бруду мийними засобами. Подряпані місця краще обробляти будівельним феном. Температуру нагріву регулюй відстанню розтруба від подряпини або регулятором на корпусі. Домашній фен не сильно нагріває повітряний потік (погано розплавляє пластик). Саме тому усунення буде виконуватися занадто довго, а якість загортання виявиться набагато гіршою, ніж при роботі з будівельним феном. Відкритий вогонь. Візьми турбо-запальничку і вмикай її не більше, ніж на 1 секунду. Цього достатньо, щоб нагріти пластик, але при цьому не обпалити його. Перед цим потренуйся на шматку пластмаси. Олівець та інші засоби. Це — один з найпростіших способів відреставрувати пластмасу в домашніх умовах. Для цієї справи використовуй металевий тюбик, в який заправлений полімер, що застигає на повітрі.

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