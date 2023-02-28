Виглядатиме як нове! Як прибрати подряпини на склі

Кожен із нас, напевно, має щось скляне: годинник, окуляри, стіл чи акваріум. Іноді нам доводиться думати про те, як прибрати подряпини на склі, адже хочеться зберегти презентабельний вигляд речей.

Але перед тим як видаляти подряпини, треба розібратися, з яким склом маєш справу: товстим чи тонким. Переконатися, що пошкоджена поверхня зроблена не з пластику. Якщо ти використовуєш спеціальні засоби для видалення подряпин, їх треба спочатку перевірити на невеликій ділянці скла, яка не так сильно потрапляє в поле зору.

Ми розповімо, як прибрати подряпини на склі самостійно.

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Як прибрати подряпину на тонкому склі

Полірування тонкого скла — педантична справа. Тут головне не перестаратися. Тонке скло використовують для виготовлення годинників, окулярів, смартфонів. Також до цього можна віднести посуд, скляні елементи меблів тощо.

Як прибрати подряпини на склі за допомогою зубної пасти

За допомогою зубної пасти можна видалити дрібні подряпини на склі окулярів, годинника, екрані смартфона. Для цього потрібно використовувати зубну пасту, що відбілює.

Як прибрати подряпину на склі:

відполіруй скло, протри його м’якою вологою тканиною;

на ватний диск видави трохи зубної пасти;

поліруй скло круговими рухами протягом кількох хвилин;

прибери залишки пасти за допомогою вологої тканини або м’якої серветки.

Як прибрати подряпини зі скла лаком для нігтів

Якщо на склі неглибокі подряпини, їх може замаскувати прозорий лак для нігтів. Цей спосіб можна використовувати для видалення подряпин на скляному посуді, скляних елементах побутової техніки тощо.

Спершу треба очистити поверхню. Тонким пензликом нанести лак на подряпину. Зачекати до повного просушування приблизно годину. Ватною паличкою, змоченою в рідині для зняття лаку, видалити надлишки лаку з поверхні.

Як прибрати подряпини на товстому склі

До цього виду скла можна віднести лобове скло автомобілів, вікна, вітрини або стінки акваріумів. Такі подряпини на склі можна видалити за допомогою дриля з повстяними насадками або спеціальною полірувальною машинкою.

Якщо в тебе немає такого досвіду, краще звернутися до фахівців, щоб не посилити ситуацію.

Як відполірувати товсте скло:

прибери забруднення з пошкодженої поверхні, просуши скло паперовими рушниками;

подряпини познач маркером, щоб краще було видно;

нанеси пасту для полірування скла;

під невеликим кутом поліруй пошкоджену ділянку круговими рухами, але не допускай перегріву;

промий поверхню мийним засобом, протри вологою тканиною і просуши паперовими рушниками.

Як запобігти подряпинам на склі

Найчастіше подряпини на склі з’являються через наше недбале ставлення до речей або неправильне чищення. Наприклад, потрібно використовувати спеціальні засоби для миття скла. Не треба терти скло газетами чи грубою тканиною. Потрібно використовувати спеціальні м’які серветки.

Якщо ти чистиш скло домашніми методами з використанням харчової соди, треба переконатися, що там немає дрібних частинок. Якщо вони є, і ти тиснеш на скло, протираючи його, на ньому з’являтимуться маленькі подряпини.

Прикраси теж мають бути як новенькі. Раніше ми розповідали, як почистити срібло самостійно.

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