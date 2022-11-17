Як прибрати віск із тканини: надійні способи, як швидко позбутися воску з одягу

Після того, як українці залишилися без світла та тепла, свічки стали справжніми друзями для багатьох. Але, якщо необережно їх використовувати, віск може капнути на тканину.

Після цього пляму на одязі буде важко вивести. Як прибрати віск із тканини — читай у матеріалі.

Як прибрати віск із тканини і чому він небезпечний для одягу

Віск від свічки може бути на одязі зовсім непомітним. Але все ж таки за хорошого освітлення плями від воску видно.

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Оскільки парафін вважається жирною речовиною, він легко проникає у структуру тканини. Якщо так станеться, вивести його непросто.

Ця пляма на одязі за лічені хвилини збирає у собі пил, а неправильні спроби вивести її призведуть до утворення ковтунців та розтяжок.

Як прибрати віск із тканини, якщо пляма величезна

Один із найефективніших способів видалити віск із тканини — виводити його мийним засобом. Для цього можна скористатися рідиною для миття посуду.

Для цього зроби такі кроки:

На суху тканину з восковою плямою нанеси засіб.

Випри одяг вручну з порошком.

Висуши звичайним способом.

Якщо пляма утворилася на сорочці або делікатній тканині, то спробуй метод зі спиртом.

Для цього змочи шматочок вати у спирті та нанеси його на пляму.

Через півгодини потрібно випрати одяг вручну і висушити звичайним способом.

Як прибрати віск із одягу оливковою олією

Якщо ти забруднив(-ла) тканину воском від свічки або депіляції, візьми звичайну оливкову олію.

Нанеси її на пляму на півгодини.

Запери й залиш у тазику на годину.

Помий вручну з великою кількістю порошку.

Просуши.

Як прибрати віск із тканини: спосіб з водою

Насамперед поклади річ з плямою від воску в пакет. Після цього поклади пакет у морозилку. Забери залишки воску тупою стороною ножа. Поклади суху серветку, а на неї — розігріту каструлю або сковорідку. Чекай, поки пляма повністю не зникне. Випери річ і залиш у тазику на 2 години. Випери вручну і висуши.

Як прибрати віск із одягу праскою

Перевірений рецепт для випадків, якщо воскова пляма опинилася на натуральному виробі, одязі з вовни.

Щоб прибрати віск із одягу праскою, дотримуйся докладної інструкції:

Насамперед перевір, яка температура прасування дозволена саме для цієї тканини.

Поклади тканину, на якій є пляма від воску, на дошку для прасування.

Накрий серветкою, а зверху — іншою тканиною.

Попрасуй.

Якщо пляма лишилася, зроби це ще раз.

Читай, як відіпрати плями від шовковиці з одягу.

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