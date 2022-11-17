Як прибрати віск із тканини: надійні способи, як швидко позбутися воску з одягу

Після того, як українці залишилися без світла та тепла, свічки стали справжніми друзями для багатьох. Але, якщо необережно їх використовувати, віск може капнути на тканину.
Після цього пляму на одязі буде важко вивести. Як прибрати віск із тканини — читай у матеріалі.
Віск від свічки може бути на одязі зовсім непомітним. Але все ж таки за хорошого освітлення плями від воску видно.
Оскільки парафін вважається жирною речовиною, він легко проникає у структуру тканини. Якщо так станеться, вивести його непросто.
Оскільки парафін вважається жирною речовиною, він легко проникає у структуру тканини. Якщо так станеться, вивести його непросто.
Ця пляма на одязі за лічені хвилини збирає у собі пил, а неправильні спроби вивести її призведуть до утворення ковтунців та розтяжок.
Один із найефективніших способів видалити віск із тканини — виводити його мийним засобом. Для цього можна скористатися рідиною для миття посуду.
Для цього зроби такі кроки:
Якщо пляма утворилася на сорочці або делікатній тканині, то спробуй метод зі спиртом.
Для цього змочи шматочок вати у спирті та нанеси його на пляму.
Для цього змочи шматочок вати у спирті та нанеси його на пляму.
Через півгодини потрібно випрати одяг вручну і висушити звичайним способом.
Перевірений рецепт для випадків, якщо воскова пляма опинилася на натуральному виробі, одязі з вовни.
Щоб прибрати віск із одягу праскою, дотримуйся докладної інструкції:
Читай, як відіпрати плями від шовковиці з одягу.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!