Як причетний Шекспір та до чого тут язичницьке свято — що відомо про День закоханих

День Святого Валентина називають найромантичнішою датою у році. Саме на 14 лютого закохані тішать одне одного подарунками та освідченнями в щирих почуттях.

Однак історія про те, як з’явилося свято, залишається загадкою. Її деталі втрачені часом і трансформовані романтиками, які сотні років переповідали легенди.

То що ж нам відомо про День Святого Валентина?

Чому ми святкуємо 14 лютого

Найдавнішою історією походження Дня Святого Валентина є язичницьке свято Луперкалія. Його відзначали в середині лютого, тим самим вшановуючи родючість та початок весни.

У цей день було заведено приносити тварин у жертву.

Тільки через 150 років після утвердження християнства в Римській імперії католицькій церкві вдалося замінити Луперкалію Днем Святого Валентина. Папі Римському це було потрібно лиш для того, щоб викорінити язичницькі святкування та запровадити власні.

Проте обидва свята були мало схожі на наші сучасні романтичні уявлення про 14 лютого.

Як День Святого Валентина став днем закоханих

Окремі історики припускають, що саме поети (Джеффрі Чосер, Вільям Шекспір та інші) завдяки своєму мистецтву створили романтичні конотації цього свята.

Ким був Святий Валентин

За деякими оцінками, налічується понад 10 800 святих, з них понад 30 Валентинів і навіть кілька Валентин.

Загалом можна виділити двох Валентинів як імовірних кандидатів “винуватця” свята, але от лихо — жоден із них не займався сердечними справами.

Обидва Валентини були мучениками, страченими 14 лютого римським імператором Клавдієм у третьому столітті.

Перші листівки на День Святого Валентина

Перша листівка до Дня Святого Валентина датується 1415 роком. Герцог Орлеанський надіслав її своїй дружині, коли був ув’язнений у лондонському Тауері.

У Сполучених Штатах лише на початку 20-го століття до свята почали масово виготовляти листівки.

Чи справді День закоханих святкують у всьому світі

Справді, День Святого Валентина набуває всесвітньої популярності, проте деякі країни не святкують 14 лютого з релігійних чи політичних міркувань. Йдеться про Індонезію, Саудівську Аравію, Малайзію, Індію тощо.

Погодься, дарувати свою ніжність треба не лише кілька разів на рік на свята, а кожного дня. Проте часом буває, що будь-який дотик партнера лише псує настрій та викликає бажання якомога швидше втекти на край світу.

Сексологиня Ольга Василенко розповіла, як повернути ніжність у стосунки.