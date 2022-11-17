Надзвичайно просто, смачно та корисно! Різні варіанти вечері від нутриціологині

Треба слідкувати за своїм харчуванням, щоб підтримувати здоров’я в нормі. Від продуктів, які ми вживаємо, залежить наше самопочуття, рівень цукру в крові тощо.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про загальні рекомендації для здорового харчування, а також поділилася варіантами різноманітної вечері.

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За її словами, формула, яка влаштує нутриціолога у раціоні, виглядає так:

риба + овочі (ті, що ростуть над землею);

яйця + овочі та зелень;

овочі + жири (тушковані, печені, свіжі, гриль + насіння, оливки, горіхи, масло та олії);

якщо людина займається спортом або переживає стрес, їй треба додавати коренеплоди (буряк, батат, коріння селери, петрушки) або трохи цільних каш (гречку, пшоно, нешліфований рис) чи бобових (сочевиці, паста з нуту);

два-три рази на тиждень треба робити рослинні вечері — це корисно для ШКТ.

Варіанти корисної вечері від Анастасії Голобородько

Можна приготувати карпатську форель, додаючи пюре з моркви та прянощі. Три види зелені змішані з кіноа та насінням, можна додати авокадо.

Спробуй приготувати запечений в гірчиці сибас. До нього добре підійде тушкована червона капуста або томлені томати з баклажанами, оливками, орегано та кропом.

Хорошою вечерею стане салат із запеченої заздалегідь картоплі на шкірці, квашеної капусти, з часником, діжонською гірчицею, оливками. Також за бажанням можна додати яйце.

Цей рецепт складається з відвареної цвітної капусти (2 хв) в яйці. Його треба збити, додаючи сіль, сухий кріп. Потім капусту вмочити у яйце та підсмажити.

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Можливо, ти захочеш приготувати наступний рецепт. Голець (минтай чи тріска) запечений під шаром кунжуту, зелені. Їж із хлібцем та квашеними огірками.

Спробуй таке незвичне поєднання. Великий мікс листя салату разом зі свіжим буряком та грейпфрутом. Окремо приготуй тунець в розсолі, заправлений оцтом, солодкою цибулею та перцем.

Анастасія Голобородько розповідає про ще один варіант вечері. Два шматочки тунця змастити пастою з часнику та імбиру. Смажити його в кокосовій олії (тунець можна замінити на курячу печінку та вершкове масло). Додати свіжі овочі, зелень та пророщений маш (паростки).

Цей варіант дуже простий. Пасту з кіноа та горошку посипати сіллю, часником та оливковою олією. Їсти з зеленню та овочами.

Спробуй приготувати вінегрет з різних видів коренеплодів. Можна додати оселедець чи солону скумбрію.

Ще одна вечеря, яку радить нутриціологиня — тушкована червона капуста с кумином та паприкою. Можна їсти разом з відвареними яйцями та хлібцем.

Також свій раціон слід підлаштовувати під продукти, які є в наявності. Раніше ми розповідали про сезонні продукти листопада.

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