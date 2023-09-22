Як приготувати варення з груш у домашніх умовах: три рецепти з лимоном та імбиром

Варення з груш — смачна та проста страва, яка обов’язково сподобається ласунам. Його легко готувати в домашніх умовах, і це не займає багато часу. Як приготувати варення з груш, і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Варення з груш: класичний рецепт

Інгредієнти:

1 кг груші;

1 кг цукру;

1-1,5 склянки води;

3 г лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

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Груші перебери, помий, очисть від шкірки й наріж шматочками. Виклади в миску, залий холодною водою і постав на вогонь. Вари 15 хвилин після закипання. Злий воду на друшляк. Для приготування сиропу в металевій мисці змішай воду і цукор, постав на маленький вогонь і доведи до кипіння. Залий сиропом часточки груш і залиш на 3 години. Нагрій до кипіння на слабкому вогні, прокип’яти 5-7 хвилин і залиш на 8 годин. Потім знову проварюй 7 хвилин. Зроби 3-4 етапи варіння з перервами. Під час останнього приготування додай у варення 3 г лимонної кислоти. Розлий по банках і закатай.

Варення з груш шматочками та з імбиром

Інгредієнти:

2 кг груші;

450 г цукрового піску;

сік одного лимона;

корінь імбиру.

Спосіб приготування:

Ретельно промий і висуши груші. Наріж їх шматочками, залишивши шкірку. Поклади їх у велику каструлю з високими краями й додай цукор та лимонний сік. Залиш на кілька хвилин, поки цукор не розчиниться. У цей момент додай три столові ложки тертого імбиру та мішай, доки груші не розваряться. Збий варення занурювальним блендером, поки воно готується на невеликому вогні. Доведи до кипіння і залиш кипіти на 10 хвилин. Готове варення розлий у попередньо стерилізовані банки, не заповнюючи їх повністю, закатай. Потім переверни банки вгору дном на 15 хвилин, для того, щоб створився вакуум.

Варення із груш на зиму з лимоном

Інгредієнти:

1 кг груші;

1 кг цукру;

3 лимони;

200 г води.

Спосіб приготування:

Груші помий, наріж шматочками, видали серцевину. Лимони наріж кружальцями, видали насіння. Залий лимон окропом, провари 3 хвилини. Воду з-під лимонів злий у миску, додай цукор і приготуй сироп (доведи до кипіння). Киплячим сиропом залий груші та лимони, вимкни вогонь і залиш на 1 годину. Груші з лимоном вари на повільному вогні, поки фрукти не стануть прозорими (приблизно 1 годину). Гаряче грушеве варення розлий по банках.

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