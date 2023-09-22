Як приготувати варення з груш у домашніх умовах: три рецепти з лимоном та імбиром

Варення з груш — смачна та проста страва, яка обов’язково сподобається ласунам. Його легко готувати в домашніх умовах, і це не займає багато часу. Як приготувати варення з груш, і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
А якщо ти хочеш здивувати свої смакові рецептори, то читай рецепт сливового варення з родзинками від Євгена Клопотенка.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.