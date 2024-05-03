Міцний сон за лічені хвилини! Як швидко заснути за допомогою японського методу

Для збереження здоров’я медики рекомендують спати щонайменше 7 годин. Лише за цієї умови можна залишатися повним сил та енергії, а також уникнути багатьох хвороб.

Але через постійно знервованість та збудженість швидко заснути не виходить. Тож часто доводиться звертатися до снодійних. Але як швидко заснути й без ліків? У цьому допоможе японський метод засинання, про який докладніше розповів OBOZREVATEL.

Як швидко заснути вночі без ліків: допоможе японський метод

Якщо не вдається швидко заснути, то підрахунки овець не зможуть допомогти, адже мозок концентрується на задачі підрахування та прокидається.

Зараз також дивляться

Особливість японського методу в тому, що він дозволяє заснути лише за кілька хвилин. Він також вважається безпечнішим, ніж вживання ліків, а для тих, хто страждає від головного болю — навіть корисним.

Японський метод схожий на заколисування дитини, але в цьому випадку людина заколисує сама себе.

Щоб заснути, потрібно розстелити ліжко, але не лягати одразу. Спочатку треба сісти на край так, щоб було зручно. Потім кілька разів глибоко вдихнути або видихнути, щоб стабілізувати пульс.

Після цього треба закрити очі та повільно крутити головою з боку в бік 100-150 разів.

Коли відчувається легке запаморочення завдяки різкому припливу крові до голови та інтенсивному надходженню кисню, можна лягати спати.

А для кращого засинання фахівці рекомендують виходити на прогулянки перед сном, провітрювати приміщення та зволожувати повітря.

Також принаймні за годину слід уникати користування гаджетами, перегляду новин та контенту з неприємним вмістом, наприклад, зі сценами насилля або жорстокості.

А ще для швидкого засинання є точковий масаж, який точно допоможе солодко спати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.