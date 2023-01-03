Як варити пшеницю на кутю: три рецепти

Кутю з пшеницею часто називають класичним рецептом різдвяної страви. Хоча багато хто замінює крупу на рис або перловку, проте з пшеницею кутя виходить надзвичайно смачною і запашною.

Також вона чудово поєднується з маком та горіхами. Як варити пшеницю на куті — читай у матеріалі.

Яку пшеницю краще вибрати для приготування куті

Колись наші пращури готували кашу з тієї пшениці, яку зберігали на зиму. Зерна такої пшениці потрібно дуже довго варити.

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Саме тому, перш ніж її готувати, пшеницю замочували на 10-12 годин (на ніч). А потім ставили в горщики і варили в печі.

Але зараз існує дуже багато сортів пшениці. Наприклад, можна купити м’які сорти, які не замочують і варять до 1 години.

Якщо немає часу на приготування, візьми відразу шліфований продукт або пропарений. Також можна знайти у супермаркетах пшеницю у пакетиках, яка готується за 10-20 хв.

Як варити пшеницю: перевірений метод

Інгредієнти:

1 склянка пшениці

8 склянок води

Спосіб приготування:

Пересип пшеницю у каструлю і залий 4 склянками води. Залиш її на ніч для того, щоб зерно набухло, за кімнатної температури. Після цього злий воду і залий ще водою. Вари на середньому вогні до години часу. Злий воду та остуди.

Як варити пшеницю для куті: швидкий спосіб

Інгредієнти:

1,5 склянки пшениці

10 склянок води

Спосіб приготування:

Промий крупу та замочи її у воді на 1,5-2 години. Після цього на невеликому вогні вари до 2 годин. Промий кип’яченою холодною водою та з’єднай з іншими інгредієнтами.

Як варити пшеницю на кутю з олією

Інгредієнти:

1 склянка пшениці

дрібка солі

1 склянка олії

Спосіб приготування:

Перебери і промий пшеницю. Якщо є час, то замочи на 2-3 години або на ніч. Залий водою, додай сіль та олію. Вари до м’якості, остуди та перемішай з іншими інгредієнтами.

Пам’ятай, що звичайна пшениця для пророщування вариться до 2 годин (3 склянки води).

Шліфована ж вариться до 30 хвилин (2 склянки води). Замочувати таку пшеницю не потрібно.

А як правильно засолювати червону рибу, ми пояснювали раніше.

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