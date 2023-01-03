Як варити пшеницю на кутю: три рецепти

Кутю з пшеницею часто називають класичним рецептом різдвяної страви. Хоча багато хто замінює крупу на рис або перловку, проте з пшеницею кутя виходить надзвичайно смачною і запашною.
Також вона чудово поєднується з маком та горіхами. Як варити пшеницю на куті — читай у матеріалі.
Колись наші пращури готували кашу з тієї пшениці, яку зберігали на зиму. Зерна такої пшениці потрібно дуже довго варити.
Саме тому, перш ніж її готувати, пшеницю замочували на 10-12 годин (на ніч). А потім ставили в горщики і варили в печі.
Саме тому, перш ніж її готувати, пшеницю замочували на 10-12 годин (на ніч). А потім ставили в горщики і варили в печі.
Але зараз існує дуже багато сортів пшениці. Наприклад, можна купити м’які сорти, які не замочують і варять до 1 години.
Якщо немає часу на приготування, візьми відразу шліфований продукт або пропарений. Також можна знайти у супермаркетах пшеницю у пакетиках, яка готується за 10-20 хв.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Пам’ятай, що звичайна пшениця для пророщування вариться до 2 годин (3 склянки води).
Шліфована ж вариться до 30 хвилин (2 склянки води). Замочувати таку пшеницю не потрібно.
А як правильно засолювати червону рибу, ми пояснювали раніше.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за всіма новинами!