Зустріти осінь без хвороб! Як вберегтися від сезонної застуди

У холодну пору року неминучі протяги, переохолодження, перепади температур. Як наслідок — вранці людина прокинулася бадьорою та здоровою, а по обіді відчуває млявість, починаються кашель та нежить. Застуда, на відміну від грипу, не завжди призводить до високої температури та вкрай поганого самопочуття, але знижує якість життя, відбирає енергію, псує настрій.

Ризику переохолодження можна протистояти, якщо забезпечити організм якісним харчуванням та вітамінами. Ліки доступні в аптеці онлайн. До препаратів варто додати помірну фізичну активність та емоційний баланс.

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Вітаміни для профілактики застуди

Вживаючи вітаміни, можна знизити ймовірність застудитися та підхопити вірусне захворювання на кшталт грипу.

Головна роль в профілактиці сезонних недуг належить вітаміну С.

Під час застуди на слизових оболонках — в горлі, носі — розвивається бактеріальна інфекція. У випадку грипу в носогорлі вирує вірус. Вітамін С запускає механізм посиленого утворення лейкоцитів — клітин, які знешкоджують бактерії та віруси.

Крім цього, він стабілізує стан судин, які під час застуди та грипу стають проникними й крихкими.

У холодну пору року доречно вживати й інші вітаміни для зміцнення імунітету. Серед них:

Вітамін D3, який виробляється в організмі під дією сонячних променів. Він регулює обмін речовин, відповідає за засвоєння кальцію, тримає в нормі рівень інсуліну. Але головна його функція — імуномодулювальна.

Вітамін Е вважається потужним антиоксидантом, тож його вживають, щоб уповільнити процеси старіння та для профілактики онкологічних захворювань. Він відповідає також за стан слизових оболонок, які опиняються під ударом під час застуди та грипу — чим здоровіше носогорло під час зустрічі з хворобою, тим меншими будуть прояви симптомів.

Вітамін А відомий своєю користю для шкіри. Він дійсно відновлює клітинні мембрани та збільшує вироблення колагену. Його менш відома, але важлива функція — бар’єрна. Якщо в організмі достатньо вітамінів групи A, слизові оболонки здатні чинити супротив бактеріям та вірусам, а імунітет працює на повній потужності.

Вживаючи засоби для підтримки імунітету, важливо дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря з дозування. Аптека пропонує широкий вибір необхідних препаратів. Покупцеві ж варто прочитати інструкцію та визначитися з дозою для дорослого чи дитини. Надлишок вітамінів, так само як і їх брак, послаблює захисний потенціал організму.

Харчування для профілактики сезонних захворювань

Найприродніший шлях постачання в організм корисних речовин — через споживання продуктів. Тож можливість купити полівітаміни в аптеці не скасовує потреби стежити за раціоном. У холодну пору року бажано споживати достатньо овочів та фруктів.

Щоб підвищити здатність організму засвоювати корисні речовини з продуктів, лікарі рекомендують приймати ферменти та пробіотики. Важливо також підтримувати баланс вітамінів, бо нестача чи надлишок одних здатні нейтралізувати користь інших.

Раніше ми розповідали, як зміцнити імунітет! Адже саме він допомагає нам боротися з різними хворобами.

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