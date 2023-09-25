Як відіпрати речі, що полиняли: тримай сім ефективних способів

Будь-хто може стикатись із проблемою линяння речей після прання. Це може бути улюблена сукня, футболка, блуза чи навіть білизна… Невже вихід тільки один — викинути річ на смітник? Звичайно, ж ні! Одяг, що полиняв, можна врятувати. Про це читай далі в нашому матеріалі.

Випрати річ ще раз

Виймаєш одяг із пральної машинки та помічаєш, що він полиняв? Одразу випери його ще раз. Якщо ця річ біла, то додай відбілювач, найкраще підійде кисневмісний.

Прокип’ятити річ

Одяг, що полиняв, поклади у каструлю, додай туди порошок та засіб для виведення плям. Все це потрібно кип’ятити дві-три години, а потім прополоскати у холодній воді, зливаючи й набираючи воду, доки вона не буде чистою.

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Полоскання у марганцівці

Замочи одяг у воді й додай туди 4-5 столових ложок марганцівцівки. Після 4-5 годин полоскання у цьому розчині плям від линьки не має бути.

Замовчування плями у соді

Приготуй суміш із харчової соди й води, нанеси її на пляму. Через 10 хвилин випери річ із порошком.

Нашатирний спирт

Розведи у двох літрах теплої води 100 мл нашатирю, замочи в розчині одяг. Через 20-30 хвилин замочування прополощи речі, щоб прибрати запах нашатирю.

Господарське мило

Якщо одразу після прання ти помітила (-в) речі, що полиняли, то можеш спробувати господарське мило. Нанеси його локально на плями й залиш на півгодини.

Паралельно з цим приготуй суміш з порошку (розведи засіб у гарячій воді).

Через 30 хвилин переклади забруднений одяг в суміш. У деяких випадках пляма сходить, але не забудь обов’язково випрати тканину ще раз в машинці.

Медичний спирт

Якщо твоя річ кольорова, то допомогти може замочування у медичному спирті. Для цього необхідно 100 мл спирту розвести у 2 л теплої води. Річ замочи в розчині рівно на дві години, а потім ще раз випери із порошком.

Сподіваємося тобі стане у пригоді одна із наших порад. Щоб запобігти такій проблемі й надалі, можна купити спеціальні серветки, які закладаються в бак машинки при пранні. Вони поглинають частки фарби, які відділилися від тканини під впливом гарячої води, і тим самим заважають фарбуванню тканин.

Пам’ятай, що білі, кольорові та темні речі треба обов’язково прати окремо, а також звертай увагу на тканину.

Якщо на бирці нової речі немає рекомендацій щодо прання, краще не ризикувати й перший раз випрати її окремо вручну, щоб подивитись, чи не линяє тканина.

До речі, раніше ми ще розповідали, чому деякі речі залишають на шкірі барвник.

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