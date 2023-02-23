Як відновити ослаблене волосся — тримай дієву інструкцію

Волосся стало ламким і тьмяним, почало розшаровуватися та сильно випадати? Щоб привести його у належний вигляд, посічені кінчики, звичайно, доведеться зрізати, але загалом зневірятися не варто.

За допомогою ефективного догляду можна, по-перше, поліпшити стан і вигляд ослабленого волосся, а по-друге, допомогти новому волоссю рости здоровим і блискучим.

Пошкоджене та слабке волосся — це результат неправильного та грубого поводження. Наприклад, гаряче укладання без належного захисту, інтенсивні хімічні процедури, такі як знебарвлення, фарбування та завивання. Усе це, зроблене неодноразово, призводить до накопичення дрібних пошкоджень і поступового псування волосся.

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Неправильне харчування, стреси та поганий сон теж впливають на зовнішній вигляд, стан волосся та шкіри, але основна проблема — усе ж таки відсутність догляду та живильної підтримки.

Без неї волосся стає сухим, втрачає природне сяяння та гладкість, а кінчики починають сіктися.

Дбайливий догляд

За ослабленим волоссям потрібно доглядати максимально м’яко, щоб ніяк йому не нашкодити. Шукайте спеціальні засоби для слабкого та пошкодженого волосся в професійних брендів, таких як Davines, CHI, Kerastase або Moroccanoil. Шампуні наносьте на шкіру голови акуратними масажними рухами, потім плавно розподіляйте піну по всій довжині волосся.

Не втирайте шампунь дуже енергійно та не використовуйте його безпосередньо на волоссі.

У першому випадку ви можете пошкодити волосся біля самих коренів й утруднити розчісування. У другому пересушите його, зробите ще слабшим та ламким.

Обов’язково наносьте кондиціонер або інший відповідний засіб після кожного миття. Це особливо важливо для пошкодженого волосся. Кондиціонер розгладжує кутикулу, підняту в процесі миття, робить волосся слухняним і зволоженим, полегшує розчісування.

Ретельно промивайте шкіру голови та волосся після всіх змивних продуктів. Дуже часто проблеми виникають банально через погане очищення та “застряглі” у волоссі залишки шампуню.