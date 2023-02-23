Як відновити ослаблене волосся — тримай дієву інструкцію

Волосся стало ламким і тьмяним, почало розшаровуватися та сильно випадати? Щоб привести його у належний вигляд, посічені кінчики, звичайно, доведеться зрізати, але загалом зневірятися не варто.
За допомогою ефективного догляду можна, по-перше, поліпшити стан і вигляд ослабленого волосся, а по-друге, допомогти новому волоссю рости здоровим і блискучим.
Пошкоджене та слабке волосся — це результат неправильного та грубого поводження. Наприклад, гаряче укладання без належного захисту, інтенсивні хімічні процедури, такі як знебарвлення, фарбування та завивання. Усе це, зроблене неодноразово, призводить до накопичення дрібних пошкоджень і поступового псування волосся.
Неправильне харчування, стреси та поганий сон теж впливають на зовнішній вигляд, стан волосся та шкіри, але основна проблема — усе ж таки відсутність догляду та живильної підтримки.
Без неї волосся стає сухим, втрачає природне сяяння та гладкість, а кінчики починають сіктися.
За ослабленим волоссям потрібно доглядати максимально м’яко, щоб ніяк йому не нашкодити. Шукайте спеціальні засоби для слабкого та пошкодженого волосся в професійних брендів, таких як Davines, CHI, Kerastase або Moroccanoil. Шампуні наносьте на шкіру голови акуратними масажними рухами, потім плавно розподіляйте піну по всій довжині волосся.
Не втирайте шампунь дуже енергійно та не використовуйте його безпосередньо на волоссі.
Не втирайте шампунь дуже енергійно та не використовуйте його безпосередньо на волоссі.
У першому випадку ви можете пошкодити волосся біля самих коренів й утруднити розчісування. У другому пересушите його, зробите ще слабшим та ламким.
Обов’язково наносьте кондиціонер або інший відповідний засіб після кожного миття. Це особливо важливо для пошкодженого волосся. Кондиціонер розгладжує кутикулу, підняту в процесі миття, робить волосся слухняним і зволоженим, полегшує розчісування.
Ретельно промивайте шкіру голови та волосся після всіх змивних продуктів. Дуже часто проблеми виникають банально через погане очищення та “застряглі” у волоссі залишки шампуню.
Правильні компоненти можуть урятувати ослаблене волосся від подальших руйнувань та значно поліпшити вигляд. Потужні зволожувачі, наприклад, пантенол, алое вера, протеїни шовку та гліцерин, оздоровлюють сухе та тонке волосся.
Рослинні протеїни та олії — чудове рішення для догляду за неслухняним та травмованим. Олії ши, арганії, макадамії та шипшини відновлюють і зміцнюють природний захист волосся, повертають сяяння, еластичність і доглянутість. Використовуйте засоби на їхній основі регулярно!
Щойно вимите волосся дуже чутливе до зовнішнього впливу. Не варто його інтенсивно витирати. Краще дбайливо промокніть рушником й обгорніть ним голову хвилин на 10. На вологому волоссі використовуйте гребінець із рідкими зубцями. Під час розчісування притримуйте волосся біля коренів.
Якщо є можливість, не користуйтеся феном та дайте волоссю висохнути природним шляхом.
Якщо є можливість, не користуйтеся феном та дайте волоссю висохнути природним шляхом.
Або оберіть один із двох варіантів сушіння: режим холодного повітря або ввімкнення фена на повну потужність за температури нижче середньої.
У першому випадку сушіння забере більше часу, але вплив на волосся буде мінімальним. У другому випадку волосся піддаватиметься впливу високої температури короткий час, що теж певною мірою вбереже його від надмірного висушування.
Не забувайте щоразу наносити термозахист перед сушінням і намагайтеся максимально утримуватися від використання гарячих інструментів для укладання. Перманентне фарбування та хімічне завивання сильно шкодять і так ослабленому волоссю, тому хоча б на час відновлення відмовтеся від цих процедур. Якщо потрібно змінити імідж, скористайтеся відтінковими засобами.
Засоби для догляду за кінчиками повинні бути у вашому арсеналі, якщо головна причина пошкодження волосся — його розшаровування. Кінчики сильно сушаться від впливу зовнішніх чинників, потребують інтенсивного живлення та зволоження за допомогою олій та сироваток.
Пам’ятайте, «склеїти» вже розшаровану волосину неможливо. Жоден засіб, незалежно від ціни та обіцянок виробника, на це не здатний.
Посічені кінчики потрібно вчасно зрізати, поки розшарування не пішло вгору по волоссю та не зруйнувало його остаточно. Запобігти подальшим пошкодженням живильні та зволожувальні продукти можуть і повинні.
Крім догляду, перегляньте свій раціон і скоригуйте сон. Їжте менше жирного та солодкого, більше налягайте на корисну їжу. Можливо, організм має дефіцит певних вітамінів, який можуть заповнити спеціальні добавки. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, щоб це з’ясувати.
Слабкі й знесилені волосини — не єдина проблема, з якою може стикнутися кожна. Раніше ми розповідали, як зупинити випадіння волосся.