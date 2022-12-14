Тепло і турбота своїми руками: як і з чого почати в’язати шкарпетки — інструкція для початківців

Якщо тобі хочеться навчитись нового або зробити приємний подарунок своїми руками для рідної людини — буде чудово зв’язати шкарпетки! Адже такий подарунок означає турботу і дарує тепло в буквальному сенсі. Вікна розповідають, як в’язати шкарпетки — читай про способи в’язання для початківців у нашому матеріалі.

Як і з чого почати в’язати

Майстриня Ірина Кікавець розповідає, з чого починати в’язання, якщо для тебе це дається складно:

Насамперед, щоб не розчаруватися в результаті, треба підібрати правильні пряжу і спиці. Якщо раніше бабусі часто розпускали старі светри і в’язали з них, то зараз на ринку пряжі величезний вибір.

Майстриня каже, що спеціальні лінійки шкарпеткових ниток виготовлені так, що готовий виріб носиться довго і не протирається. Зазвичай вони містять у складі вовну і зовсім небагато поліаміду.

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Щодо вибору спиць — так само. Ірина радить орієнтуватися на власні потреби:

Якщо від в’язання стомлюються зап’ястя, то краще вибирати дерев’яні спиці. Вони легенькі і теплі. Якщо ж боїшся їх зламати, тоді краще віддати перевагу металевим або карбоновим.

Найголовніше — вибирати якісні інструменти та матеріали, з ними приємно і просто працювати.

Як в’язати шкарпетки: способи в’язання для початківців

Зв’язати шкарпетки можна гачком чи спицями. Сьогодні ми розповімо про два способи в’язання — на двох спицях та п’яти. Спосіб з двома є набагато легшим, але якщо ти вже його освоїла(-в), ми покажемо і складніший варіант.

Щоб зв’язати шкарпетки на двох спицях, спочатку потрібно виміряти стопу. Зазвичай кількість сантиметрів стопи дорівнює кількості петель. Далі потрібно набрати звичайним способом 23 петлі (для стопи 23 см).

Поклади нитку на долоню лівої руки. Вільний кінець має бути від тебе. Затисни нитку третім, четвертим та п’ятим пальцями. Обведи кінцем нитки вказівний палець знизу нагору, а потім великий палець так само і склади разом з ниткою від клубка.

На вказівному пальці опиниться нитка, що йде від клубка, на великому пальці має бути вільний кінець нитки. В утворену петлю на великому пальці вводь спиці із зовнішнього боку знизу вгору, захоплюй нитку зі вказівного пальця і ​​простягай у петлю.

Спиці з першою петлею відтягуй до себе і донизу, кінці спиць знову вводь у петлю на великому пальці і захоплюй нитку з вказівного пальця.

Щоб зв’язати п’ятку, потрібно перші два ряди зробити лицьовою гладдю без зменшення петель. Потім зменшуй петлі по краях так: в кінці кожного ряду пров’язуй разом дві останні петлі перед крайовими.

Крайові петлі завершуй косичкою. З лицьового боку дві петлі в’яжи разом з нахилом вліво, з виворотного — дві петлі разом виворітною петлею. Петлі зменшуй доти, доки на спиці не залишиться третина набраних петель.

Далі додавай петлі. Для цього піднімай їх із крайових. Крайові підхоплюй за виворітну половинку петлі. З лицьового боку крайову пров’язуй лицьовою, з виворітного — виворітною.

Шкарпетки перевертай і не знімай першу петлю в ряду, а в’яжи відповідно лицьовою або виворітною петлею. Першу петлю в’язати треба доволі щільно. Так піднімай усі крайові петлі п’яти. На спиці має вийти 25 петель.

Щоб зв’язати нижню середню частину шкарпетки, зроби два ряди лицьовою гладдю, а потім скорочуй дві зайві петлі. Має вийти 23 петлі. Середню частину в’яжемо до кінця мізинця — приблизно 12 см (всього 34 ряди) поворотними рядами, завершуючи край косичкою.

Мисок шкарпетки в’яжеться за такою ж технікою, що й п’ятка. Петлі спочатку зменшуй, доки на спиці не залишиться сім петель, а потім додавай, до 23.

Після в’язання миска піднімай петлі з крайових. Для того, щоб кількість петель залишалася однаковою, зменшуй петлі в кінці кожного ряду. Так в’яжи до кутової петлі (34 ряди). Кутову петлю пров’язуй за обидві стінки.

Далі першу петлю ряду в’яжи так, щоб візерунок резинки продовжувався — виворітною петлею в лицьовому ряді та лицьовою петлею у виворітному ряду.

Доєднувати крайові петлі на ділянці резинки будемо так: останню петлю ряду перекинь на праву спицю, підхопи половинку крайової петлі, звернену до лицьового боку лівою спицею, повертай останню петлю ряду на ліву спицю і пров’язуй дві петлі разом з лицьового боку виворітною петлею.

В останньому виворітному ряду закривай петлі. Друга шкарпетка в’яжеться так само.

Як зв’язати шкарпетки: покрокове відео

Ми підготували для тебе відеомайстер-клас із в’язання шкарпеток на п’яти спицях. Ти можеш переглянути його тут або зберегти собі цей матеріал.

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