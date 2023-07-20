Стиглий, соковитий та солодкий: як правильно вибрати кавун

Влітку в спеку багато людей люблять їсти холодний кавун. Солодка та соковита ягода добре освіжає.
Але щоб поїдання кавуна приносило задоволення, треба правильно його вибрати. Адже незрілий кавун буде несолодким, а перестиглий буде цукристим і не таким соковитим.
Ми розповімо, як вибрати кавун і на що слід звертати увагу.
Насамперед треба зрозуміти, що найсмачніші кавуни трапляються у правильну пору року. Попри те, що продавати кавуни можуть вже з червня, найсмачніші плоди припадають на період із серпня до вересня.
Якщо ти не можеш так довго чекати, щоб насолодитися кавуном, треба звертати увагу на інші деталі.
Ще одна баштанська культура, яку ми обожнюємо влітку — диня. Її також можна зберегти на зиму. Раніше ми розповідали, як зробити варення з дині.
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