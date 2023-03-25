Без стресу для тварини та господарів — як заспокоїти кішку навесні під час течки

Течка у кішок — природний фізіологічний процес, що є ознакою готовності до розмноження. Він відбувається періодично і може тривати від семи до десяти днів.
Під час течки в кішок відбувається зміна гормонального балансу, що призводить до зміни їх поведінки. Наприклад, у цей період збільшується кількість естрогенів, що підвищує готовність до спарювання.
Крім того, домашні улюбленці можуть відчувати більше емоційного напруження і стати менш піддатливими до контролю. Читай далі, як допомогти своїй кішці прожити цей час.
Заспокоїти кішку під час течки можна кількома способами:
Загалом, важливо зберігати спокій та терплячість, коли твоя кішка має течку, оскільки це може бути напруженим часом для неї та тебе.
Течка є природним процесом, який допомагає кішкам розмножуватися та зберегти свій вид. Якщо ти не плануєш розмноження своєї кішки, то можна розв’язати це питання шляхом стерилізації.
Це дозволить запобігти непотрібному розмноженню та знизити ймовірність розвитку деяких захворювань репродуктивної системи тварини.
Стрес у домашніх тварин може бути не тільки в період течки. На психічний стан як людей, так і наших пухнастих друзів сильно впливає війна. Читай, як допомогти хвостатим заспокоїтись.
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