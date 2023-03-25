Без стресу для тварини та господарів — як заспокоїти кішку навесні під час течки

Течка у кішок — природний фізіологічний процес, що є ознакою готовності до розмноження. Він відбувається періодично і може тривати від семи до десяти днів.

Під час течки в кішок відбувається зміна гормонального балансу, що призводить до зміни їх поведінки. Наприклад, у цей період збільшується кількість естрогенів, що підвищує готовність до спарювання.

Крім того, домашні улюбленці можуть відчувати більше емоційного напруження і стати менш піддатливими до контролю. Читай далі, як допомогти своїй кішці прожити цей час.

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Як заспокоїти кішку навесні під час течки

Заспокоїти кішку під час течки можна кількома способами:

Ізолюй кішку від інших тварин: якщо в тебе є інші домашні улюбленці, краще ізолювати кішку в окремому приміщенні, щоб уникнути несподіваних конфліктів та уваги з боку інших тварин. Зроби безпечне середовище: під час течки кішки можуть стати необережними та виходити з-під контролю. Важливо переконатися, що кішка не має доступу до небезпечних речей, наприклад, гострих предметів, пластикових пакетів, шнурків тощо. Грій кішку: під час течки кішки можуть відчувати дискомфорт і бути менш активними. Підтримуй тепловий баланс тварини, забезпечуючи їй комфортну температуру в приміщенні та доступ до теплої та м’якої постільної білизни. Використовуй феромони: на ринку існує багато феромонів, які допоможуть заспокоїти кішку в період течки. Зазвичай це спрей або дифузори, які можна придбати в зоомагазинах. Звернись до ветеринара: у деяких випадках ветеринар може рекомендувати додаткові методи лікування, такі як спеціальні препарати або стерилізація, які можуть допомогти заспокоїти кішку та зменшити прояви течки.

Загалом, важливо зберігати спокій та терплячість, коли твоя кішка має течку, оскільки це може бути напруженим часом для неї та тебе.

Течка є природним процесом, який допомагає кішкам розмножуватися та зберегти свій вид. Якщо ти не плануєш розмноження своєї кішки, то можна розв’язати це питання шляхом стерилізації.

Це дозволить запобігти непотрібному розмноженню та знизити ймовірність розвитку деяких захворювань репродуктивної системи тварини.

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