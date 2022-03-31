Як заспокоїтись під час війни? Десять активностей, що розслабляють

Якщо через війну тебе поглинають стрес і негатив, саме час відволіктися. Ми підготували для тебе список заспокійливих активностей, які допоможуть розслабитися та перестати нервувати.

Інверсія

Найдавніша практика говорить: якщо ти опустиш голову нижче за рівень серця або зробиш нахили так, щоб торкнутися пальців ніг, ти заспокоїшся. Також спробуй практику стійки на голові.

Перевертання тіла має відновлювальну дію для вегетативної нервової системи, яка контролює реакцію організму на стрес.

Візуалізуй тихе місце

Візуалізація допомагає знизити рівень стресу. Заплющ очі та уяви спокійне та тихе місце. Створи картину того, що бачиш, чуєш та відчуваєш.

Пий воду

Зневоднення пов’язане зі зниженням розумової працездатності. Налий собі велику склянку холодної води і повільно випий. Вода також має заспокійливий ефект.

Послухай музику

Що може бути краще за улюблену пісню? Вона віднесе тебе до приємних спогадів і відверне увагу від подій зовнішнього світу.

Ти можеш спробувати послухати нові стилі, виконавців, жанри. Так ти зможеш знайти щось незвідане та цікаве.

Вийди на пробіжку, якщо є можливість

Десятихвилинна пробіжка буде корисною для тіла й душі. Спробуй також розтяжку. Вона розвантажить твої забиті м’язи.

Виговорись

Нині це дуже важливо. Якщо виговоритись нікому, розмовляй з будь-яким предметом або випиши це все на папері.

Запиши голосове повідомлення самому(-ій) собі. Головне — не тримати стрес і тривоги всередині.

Спечи хліб

Це дуже відволікає від негативу. Ми вже розповідали хороші та легкі рецепти домашнього хліба.

Найприємніше те, що наприкінці твій дім сповниться затишком і неперевершеними ароматами!

Подаруй або отримай обійми

Обійми дозволяють твоєму тілу виробляти окситоцин, природний гормон, необхідний для роботи імунної системи.

Крім того, 20-секундні обійми знижують кров’яний тиск, покращують самопочуття та зменшують шкідливий фізичний вплив стресу.

Медитація

Медитація заспокоює і надає сил, розслабляє та налаштовує на нові думки, позитив. Якщо ти не знаєш, як медитувати, можеш скористатися безкоштовними застосунками для медитації.

Грайся зі своєю твариною, якщо вона є

Приділи домашньому улюбленцю більше часу, адже він чи вона теж нервують і відчувають твої переживання.

Вийди на прогулянку з іграшками, спробуй відволіктися на щось приємне та просте.

Пам’ятай, здоров’я — найважливіше. Так приділи йому трохи часу.

Раніше ми розповідали, як зробити свій городик.