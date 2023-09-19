Свіжі, соковиті та власного вирощування. Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 17:15
Як зберігати яблука: способи на зиму в домашніх умовах
Фото: Unsplash

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