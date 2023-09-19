Свіжі, соковиті та власного вирощування. Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Українці звикли дбати самостійно про свій достаток та потреби. А тому багато хто вдається до закруток, заготівлі урожаю та приготування їжі тривалого зберігання. Якщо ти хочеш їсти власноруч вирощені фрукти взимку, читай, як зберігати яблука.
Свіжі фрукти та овочі взимку коштують доволі дорого, адже це не сезон. Тому найкращим способом економити та їсти поживні продукти є зберігати їх на зиму правильним способом.
На термін зберігання дуже впливає сорт яблук. Вибирай осінні, пізньостиглі яблука або ж зимові. Зверни увагу на ці сорти: Симиренко, Аврора кримська, Богатир. Зберігати потрібно у вологому приміщенні, де циркулює повітря, з температурою від -1°C до +2°C.
Перебери яблука — вони мають бути без зовнішніх пошкоджень. Якщо ти саме збираєш урожай, залишай на яблуці плодоніжку, бо це збільшує термін зберігання. Плоди можна покрити воском, гліцерином чи прополісом.
Якщо урожай був зібраний у дощову чи вологу погоду, потрібно дати яблукам підсохнути. Відсортовані яблука розклади у тару за розмірами, щоб запобігти нерівномірному дозріванню чи перезріванню.
Раніше ми розповідали, як зберігати капусту тривалий час та коли збирати її з грядки.
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