Свіжі, соковиті та власного вирощування. Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Українці звикли дбати самостійно про свій достаток та потреби. А тому багато хто вдається до закруток, заготівлі урожаю та приготування їжі тривалого зберігання. Якщо ти хочеш їсти власноруч вирощені фрукти взимку, читай, як зберігати яблука.

Як зберігати яблука: способи на зиму

Свіжі фрукти та овочі взимку коштують доволі дорого, адже це не сезон. Тому найкращим способом економити та їсти поживні продукти є зберігати їх на зиму правильним способом.

На термін зберігання дуже впливає сорт яблук. Вибирай осінні, пізньостиглі яблука або ж зимові. Зверни увагу на ці сорти: Симиренко, Аврора кримська, Богатир. Зберігати потрібно у вологому приміщенні, де циркулює повітря, з температурою від -1°C до +2°C.

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Перебери яблука — вони мають бути без зовнішніх пошкоджень. Якщо ти саме збираєш урожай, залишай на яблуці плодоніжку, бо це збільшує термін зберігання. Плоди можна покрити воском, гліцерином чи прополісом.

Якщо урожай був зібраний у дощову чи вологу погоду, потрібно дати яблукам підсохнути. Відсортовані яблука розклади у тару за розмірами, щоб запобігти нерівномірному дозріванню чи перезріванню.

Де краще зберігати яблука на зиму

У льоху — ідеальні умови зберігання для яблук. Просушені та перебрані яблука можна додатково загорнути у папір чи покласти у тирсу.

У дерев’яних ящиках — на дно ящиків можна насипати тирси, кожне яблуко загорни у цупкий папір. Тара має бути продезінфікована.

У картонних ящиках — вони також чудово підходять для тривалого зберігання яблук. Вибирай ящики чи коробки з міцного картону, загорни яблука у папір.

На балконі чи в холодильнику — якщо на балконі або у холодильнику температурний режим підходить, можливе і таке зберігання. Для цього можна використати пакети та ящики.

У поліетиленових пакетах. Цей спосіб вимагає сортування яблук за розмірами та вагою. У кожен пакет можна скласти до 1 кг фруктів. Зберігати потрібно у холодильнику (до +2°C), на балконі чи у льоху.

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