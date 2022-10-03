Від руханки до лайфхаків з грілкою — як зігрітися у холодній квартирі

Сонце дедалі менше тішить нас своїм теплом, за вікном холодні вітри й дощі, у таку пору хочеться тільки сидіти вдома й пити гарячий чай. Також за прогнозами цьогорічний опалювальний сезон очікується складним, тож в оселях українців буде прохолодно.
Ми розповімо тобі прості способи, як зігрітися у холодній квартирі чи будинку.
Зігрітися у холодній квартирі допоможуть руханка та заняття спортом. Коли ми не рухаємося, тіло охолоджується. 10–15 хв активностей розігріють м’язи та сприятимуть твоїй фізичній формі.
Насамперед треба подбати про своє тіло — правильно одягнутися. Щоб зігрітися у холодному помешканні, дотримуйся правила багатошаровості й одягай кілька речей. Наприклад: білизну, термобілизну, штани, светр, халат. Не забувай також про шкарпетки.
Речі мають бути теплими, з натуральних матеріалів. Також треба вкриватися пледом чи ковдрою.
Так, бабусині килими цієї зими можуть стати у пригоді. Вони зменшують втрату тепла, а ноги не мерзнутимуть від холодної підлоги.
Килим краще постелити у тій кімнаті, де проводиш найбільше часу. Якщо немає старого килима, це гарна нагода купити новий сучасний елемент інтер’єру. Але не забувай регулярно прибирати, щоб пил з килима не нашкодив здоров’ю.
Усі ми любимо пити гарячий чай зимовими вечорами й дивитися фільми. Щоб зігрітися, можна пити каву чи какао, але напої обов’язково мають бути гарячими. А пар із чайника під час кипіння підвищує температуру повітря в кімнаті.
Цей лайфхак ще з часів наших мам та бабусь. Треба набрати у грілку або пластикову пляшку гарячу або теплу воду. Замотати це в рушник та покласти у ліжко. Так можна нагріти холодну постіль та себе.
Найголовніше — підготувати оселю до зими. Треба утеплити вікна та балкон і подбати про збільшення тепловіддачі батарей.
Раніше ми розповідали, як правильно підготуватися до зими 2023.
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