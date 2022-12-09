Як зробити глазур для пряників своїми руками: класичні рецепти

Незабаром наближаються новорічні свята. З ними і різдвяні турботи. Потрібно прикрасити будинок, поставити ялинку та приготувати улюблені страви.

Такими для багатьох українців є імбирні пряники. І якщо запікати в духовці таке диво потрібно недовго, то необхідно докласти зусиль, щоб прикрасити глазур’ю.

Цей процес також займає не так багато часу, як здається. Потрібно виявити креатив і зробити чудову глазур, щоб вона не розтікалася і була гарного білого кольору.

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Як зробити глазур для пряників — читай у матеріалі.

Глазур для пряників: рецепт із білками

Для того щоб зробити білкову глазур, тобі знадобиться всього два інгредієнти:

яєчні білки — 2 шт.;

цукрова пудра — 10 ст. л.

Як зробити глазур для пряників: спосіб приготування

Помий яйця і відокрем білки від жовтків. Білки потрібно збити з цукром за допомогою вінчика чи міксера. Пудра при цьому має повністю розчинитись (суміш має бути білого кольору). Готові пряники занурюй у глазур або змасти пензликом. Після цього постав їх у духовку на 8–10 хв.

Кольорова глазур для імбирних пряників

Інгредієнти:

цукрова пудра — 250 г;

яєчний білок — 1 шт.;

барвники для глазурі — на свій смак.

Спосіб приготування:

Просій цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок. Додай туди білок, перемішай і збий до білого кольору. Додай у суміш трохи харчового барвника та перемішай. Переклади глазур у кондитерський шприц і прикрась нею пряники. Постав їх у духовку на 5–8 хв.

Цукрова глазур для пряників: рецепт покроково

Інгредієнти:

цукрова пудра — 200 г;

сік лимона — 2, 5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

барвники — за бажанням.

Спосіб приготування:

Візьми глибоку миску. Насип туди цукрову пудру. Після цього додай сік та воду, перемішай. У тебе має вийти маса без грудочок. Візьми печиво та за допомогою кондитерського шприца зроби на ньому візерунки. Постав у духовку на 180 °С (до 8 хв).

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