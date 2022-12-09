Як зробити глазур для пряників своїми руками: класичні рецепти

Незабаром наближаються новорічні свята. З ними і різдвяні турботи. Потрібно прикрасити будинок, поставити ялинку та приготувати улюблені страви.
Такими для багатьох українців є імбирні пряники. І якщо запікати в духовці таке диво потрібно недовго, то необхідно докласти зусиль, щоб прикрасити глазур’ю.
Цей процес також займає не так багато часу, як здається. Потрібно виявити креатив і зробити чудову глазур, щоб вона не розтікалася і була гарного білого кольору.
Як зробити глазур для пряників — читай у матеріалі.
Для того щоб зробити білкову глазур, тобі знадобиться всього два інгредієнти:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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