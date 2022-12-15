Ідея для цікавого дозвілля: як зробити сніговика зі шкарпетки

Саме зі шкарпеток багато людей роблять чарівні вироби. Наприклад, ведмедиків, зайчиків, кішок і т.д. Але перед новорічними святами 2023 року трендом різдвяного декору стали скандинавські гноми та сніговики.
Як зробити сніговик зі шкарпетки своїми руками — читай у матеріалі.
Для того, щоб зробити простого сніговика, потрібно буде взяти:
Нині у тренді все, що має приємний запах. Наприклад, ароматизовані свічки, гелі для душу, іграшки, всередині яких пахнуть кавові зерна.
Перед настанням 2023 року можна спробувати зробити пахучого сніговика.
Перед настанням 2023 року можна спробувати зробити пахучого сніговика.
Що потрібно для сніговика зі шкарпетки:
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Допис, поширений ПОДЕЛКИ В САДИК ЧЕЛЯБИНСК (@mama_karlo74)
Допис, поширений ПОДЕЛКИ В САДИК ЧЕЛЯБИНСК (@mama_karlo74)
Якщо хочеш зробити Діда Мороза, Снігуроньку або Святого Миколая, потрібно взяти шкарпетки за їхніми кольорами.
Наприклад, для Діда Мороза — білий для тулуба та червоний для декоративних елементів та мішка. Все інше робимо за схемою, а мішечок заповнюємо ватою.
Наприклад, для Діда Мороза — білий для тулуба та червоний для декоративних елементів та мішка. Все інше робимо за схемою, а мішечок заповнюємо ватою.
Для Снігуроньки необхідно взяти синій, а для Святого Миколая — блакитний чи білий. І не забуваємо про обличчя. Їх потрібно розмалювати за допомогою фломастерів.
Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.
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