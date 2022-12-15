Ідея для цікавого дозвілля: як зробити сніговика зі шкарпетки

Саме зі шкарпеток багато людей роблять чарівні вироби. Наприклад, ведмедиків, зайчиків, кішок і т.д. Але перед новорічними святами 2023 року трендом різдвяного декору стали скандинавські гноми та сніговики.

Як зробити сніговик зі шкарпетки своїми руками — читай у матеріалі.

Як зробити сніговика зі шкарпетки і що для цього потрібно

Для того, щоб зробити простого сніговика, потрібно буде взяти:

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білі та яскраві шкарпетки, яких тобі не шкода;

ножиці;

голку з ниткою;

багато вати;

фломастери (перманентні).

Щоб зробити сніговика зі шкарпетки своїми руками, потрібно дотримуватися покрокової інструкції:

Для початку візьми білу шкарпетку і набий у неї вату. Для того, щоб іграшка вийшла акуратною, спробуй порвати вату на невеликі шматки. Верхівку шкарпетки зав’яжи стрічкою. Після цього потрібно зробити кульки всередині фігурки. Розподіли вату так, щоб унизу залишалася найбільша куля. Потім необхідно обмотати три кружечки ниткою. Якщо ти хочеш одягнути сніговика в щось гарне, візьми яскраві шкарпетки й виріж із них шапку, кофтинку та шарф. У шапку можна покласти трохи вати та пришити її до голови. Те саме робимо з кофтинкою. Шарф закріплюємо за допомогою шпильки або нитки. Наприкінці потрібно фломастером намалювати обличчя.

Як зробити сніговика зі шкарпетки: ідея для створення ароматної іграшки

Нині у тренді все, що має приємний запах. Наприклад, ароматизовані свічки, гелі для душу, іграшки, всередині яких пахнуть кавові зерна.

Перед настанням 2023 року можна спробувати зробити пахучого сніговика.

Що потрібно для сніговика зі шкарпетки:

шкарпетки;

рисова крупа;

ваніль або кориця (в паличках) або голки з ялинки.

Робимо сніговика зі шкарпеток своїми руками

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Насамперед візьми кілька шкарпеток і склади їх одна в одну. Це потрібно для того, щоб крупа не розсипалася. Рис потрібно засипати в шкарпетки та покласти туди ароматні палички. Верхівку іграшки заший і перетягни тулуб мотузкою. З кольорових шкарпеток виріж і приший одяг.

Як зробити сніговика зі шкарпетки та інших персонажів

Якщо хочеш зробити Діда Мороза, Снігуроньку або Святого Миколая, потрібно взяти шкарпетки за їхніми кольорами.

Наприклад, для Діда Мороза — білий для тулуба та червоний для декоративних елементів та мішка. Все інше робимо за схемою, а мішечок заповнюємо ватою.

Для Снігуроньки необхідно взяти синій, а для Святого Миколая — блакитний чи білий. І не забуваємо про обличчя. Їх потрібно розмалювати за допомогою фломастерів.

Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.

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