Наче сонце у волоссі! Як зробити вінок з кульбаб у домашніх умовах: покрокова інструкція

Зовсім не за горами — літо, а це означає, що квіти вже тягнуться до сонця, привертаючи до себе нашу увагу.
Уже зараз у парку, лісі та на галявині можна зустріти безліч жовтих кульбаб, які милують око перехожих. Багато хто в дитинстві робив вінки з кульбаб або заплітав із них кіски. Якщо ти теж хочеш спробувати це зробити, читай інструкцію про те, як зробити вінок із кульбаб — у матеріалі.
Для плетіння вінків краще вибирати кульбаби з товстими стеблами та великими капелюшками. Інакше твій аксесуар швидко розвалиться та втратить зовнішній вигляд.
При цьому коло (діаметр) голови можна не вимірювати.
При цьому коло (діаметр) голови можна не вимірювати.
Просто приміряй вінок, коли додаватимеш нові квіти. Для надійності його краще зафіксувати дротом чи шпилькою.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Natalia Prutchikova (@natusenchik)
Допис, поширений Natalia Prutchikova (@natusenchik)
Вінок вийде пишнішим, якщо ти плестимеш кульбаби кіскою. Це досить просто, проте чомусь далеко не всі знають про цей спосіб:
Раніше ми розповідали, що подарувати подрузі на день народження.
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