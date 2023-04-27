Наче сонце у волоссі! Як зробити вінок з кульбаб у домашніх умовах: покрокова інструкція

Зовсім не за горами — літо, а це означає, що квіти вже тягнуться до сонця, привертаючи до себе нашу увагу.

Уже зараз у парку, лісі та на галявині можна зустріти безліч жовтих кульбаб, які милують око перехожих. Багато хто в дитинстві робив вінки з кульбаб або заплітав із них кіски. Якщо ти теж хочеш спробувати це зробити, читай інструкцію про те, як зробити вінок із кульбаб — у матеріалі.

Які квіти вибирати для віночка з кульбаб

Для плетіння вінків краще вибирати кульбаби з товстими стеблами та великими капелюшками. Інакше твій аксесуар швидко розвалиться та втратить зовнішній вигляд.

При цьому коло (діаметр) голови можна не вимірювати.

Просто приміряй вінок, коли додаватимеш нові квіти. Для надійності його краще зафіксувати дротом чи шпилькою.

Як зробити вінок із кульбаб: класичний спосіб

Візьми дві квітки й перехрести їхні стебла. Далі перекинь одне стебло через інше, сформувавши подобу петлі. Притримуй конструкцію пальцем правої руки. Переплетені кульбаби, які слугують основою вінка, завжди мають бути ліворуч, якщо ти не шульга. Зверху поклади третю кульбабу, якомога ближче присунувши її капелюшок до перших двох квіток. Зроби ще одну петлю. Продовжуй плести вінок з кульбаб, з’єднуючи квіти знову і знову. Слідкуй, щоб усі капелюшки були на одному рівні, а ніжки перепліталися на одній лінії. Коли досягнеш потрібної довжини, з’єднай кінці вінка між собою та оберни їх ще одною кульбабою. Для надійності це місце краще перев’язати ниткою. Зайві стебла охайно підріж або обірви.

Як зробити вінок із кульбаб, щоб він був пишним

Вінок вийде пишнішим, якщо ти плестимеш кульбаби кіскою. Це досить просто, проте чомусь далеко не всі знають про цей спосіб:

Візьми три квітки і склади їх хрест-навхрест, ніби заплітаючи косу на волоссі. Потім уяви, що ти робиш косу з набором, додаючи бічні пасма. Ними у цьому разі виступають додаткові квіти. Додай по одній кульбабі з кожного боку вінка. Усі стебла мають виглядати як справжня коса. Щоб їх закріпити, наприкінці перев’яжи вінок ниткою.

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