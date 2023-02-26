Які країни святкують 8 березня та що це за свято

8 березня зараз — свято жінок, весни, краси та тюльпанів. Однак виникло воно під зовсім іншим приводом.

На жаль, суспільство не завжди було гендерно рівним. Раніше жінки не мали таких же прав, що й чоловіки. Тому неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації. Потрохи суспільство змінювалося й невдовзі було готовим відійти від патріархальних звичаїв.

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН закликала всі держави проголосити будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, відповідно до їхніх історичних і національних традицій.

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Це створило сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку.

У Європі Міжнародний жіночий день вперше було відзначено 19 березня 1911 р. Того дня люди вийшли на вулиці з вимогою надати жінкам виборче право, право на оплату праці нарівні з чоловіками та право обіймати державні посади.

Вже за два роки Міжнародний жіночий день святкували 8 березня. Та які країни святкують це свято й досі, читай у матеріалі.

8 березня — державне свято: перелік країн

8 березня лишилося державним святом для багатьох пострадянських країн. Здебільшого для цього дня передбачений держаний вихідний.

Ангола;

Азербайджан;

Вірменія;

Афганістан;

Білорусь;

Буркіна-Фасо;

В’єтнам;

Гвінея-Бісау;

Грузія;

Замбія;

Казахстан;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголія;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Уганда;

Узбекистан;

Україна;

Еритрея.

Свято не на державному рівні:

США;

Італія;

Франція;

Польща;

Німеччина;

Литва;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Камерун;

Румунія;

Хорватія;

Чилі.

У цих країнах 8 березня не вихідний день, а чоловіки не поспішають купувати жінкам тюльпани. Адже це швидше Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир, а не свято весни.

8 березня в Україні

Україна поступово відходить від радянської спадщини, суспільство готове до кардинальних змін. Відомо, що СРСР використовував це свято з власною пропагандисткою метою. За допомогою нього жінці вказували вигідну для Союзу модель поведінки та місце у суспільстві.

Тож нещодавно на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт. В ньому запропонували альтернативу, замість 8 березня святкувати День української жінки 25 лютого.

Та як українці святкуватимуть під час воєнного стану? Все, що відомо про скасування та перенесення свят 2023 ми розповіли у матеріалі.

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