Мені наснилося щось таке дивне! Яскраві сни: що вони означають та коли варто звернутися до лікаря

У тебе буває таке відчуття, що після здорового та повноцінного сну прокидаєшся виснаженим(-ою) і здається, наче й не засинав(-ла)? А буває таке, що уві сні ти бачиш дуже яскраві та насичені сни? У більшості з нас таке траплялося принаймні раз у житті.

Та чи знаєш ти, що сновидіння можуть свідчити про розлади сну, такі як апное — тобто людина уві сні перестає дихати на короткі періоди?

Детальніше про розлади сну, які можуть викликати яскраві сновидіння, розповіла докторка медичних наук, доцентка і директорка стипендії медицини сну в Університеті Пенсильванії Індіра Гурубхагаватула.

Зараз також дивляться

Яскраві сни та апное

Гурубхагаватула зазначає, що деякі люди з апное здатні різко прокидатися, іноді усвідомлюючи, що хроплять, прокидаються від задухи або задихаються під час сну.

Та якщо це відбувається досить часто, тоді такі люди можуть більше виснажуватися протягом дня.

Проте яскраві сновидіння не завжди означають наявність розладу в організмі. Адже до появи незвичних снів можуть призводити й такі фактори, як стрес, травми та тривога.

Також подібні сни можуть бути побічною реакцією на вживання певних препаратів, алкоголю чи наркотичних засобів.

Варто додати, що якщо сновидіння супроводжуються відчуттям, що ти не можеш дихати — це дійсно може бути ознакою апное.

Що таке апное

Поговорімо про те, що ж це таке. Апное — це медичний розлад, який найчастіше відбувається у стадії швидкого сну.

Ця стадія сну характеризується паралічем груп м’язів по всьому тілу, включаючи язик та інші м’язи, які допомагають тримати дихальні шляхи відкритими, — зазначає докторка.

Людина схильна відчувати його саме під час сновидінь у стадії швидкого сну, оскільки м’язи верхніх дихальних шляхів паралізовані й можуть розслаблятися легше і частіше.

Чи дійсно яскраві сни є ознакою апное

Не кожне дивне та незвичне сновидіння є ознакою розладу. Та варто звернути увагу на додаткові симптоми, які ти чи хтось інший помітили у тебе під час сну.

Серед них:

гучне хропіння;

прокидання з відчуттям задухи чи неможливості дихати;

задишка або сопіння;

відчуття паніки під час сну;

відчуття втоми після повноцінного сну;

часті позиви до сечовипускання вночі;

прокидання з відчуттям головного болю;

нестача енергії чи мотивації;

пригнічений настрій;

низьке лібідо;

безсоння.

Коли варто звернутися до лікаря

Не варто недооцінювати розлади сну, оскільки з часом вони можуть призвести до проблем зі здоров’ям, безпекою та вплинути на продуктивність.

На додачу, сонливість не лише збільшує ризик нещасних випадків, а й пов’язана із захворюваннями серця, інсультом, гіпертонією, погіршенням функцій мозку, як-от пам’ять, концентрація, увага, час реакції та настрій.

Як зазначає Гурубхагаватула, апное — це надзвичайно поширений розлад, тому його легко діагностувати. Тож якщо ти помітив(-ла) у себе симптоми апное, а також що засинаєш за кермом чи можеш це зробити, варто замислитися над тим, щоб звернутися до спеціаліста. Лікування може допомогти зменшити симптоми та довгострокові ризики.

Раніше ми розповідали, які продукти можуть покращити сон.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!