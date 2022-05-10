Євробачення-2022: чи потрапила Україна до фіналу та всі переможці першого півфіналу шоу

Сьогодні фізично ми знаходимось далеко одне від одного. Українці роз’їхались всім світом, але наші серця сьогодні не лише у себе вдома в Україні, але й разом з хлопцями з гурту Kalush Orchestra, що представляють Україну на Євробаченні-2022 в Турині.
У вівторок, 10 травня, відбувся перший півфінал грандіозного шоу, за підсумками якого Україна потрапила до гранд-фіналу пісенного конкурсу. А на півдорозі до однієї перемоги, нас може спіткати ще одна – музична.
За перемогу на Євробаченні-2022 року також позмагаються інші щасливці, яким посміхнулась удача та любов глядачів.
Швейцарія
Вірменія
Ісландія
Литва
Україна
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Публикация от Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Молдова
Португалія
Норвегія
Нідерланди
Дивись виступ групи Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022 у відео:
Тепер на нас чекає другий півфінал, який відбудеться за два дні, 12 травня 2022 року, о 22:00 за київським часом. Тоді буде обрано ще десять країн, які позмагаються за право заспівати у фіналі Євробачення-2022.
Однак як виглядатиме фінальна таблиця, вирішать як судді, так і глядачі вже у фіналі пісенного шоу. Велике дійство заплановане на суботу 14 травня 2022 року. Розпочнеться подія о 22:00 за київським часом.
За перемогу змагатимуться 20 країн, які було визначено у півфіналах та ще п’ять країн великої п’ятірки, які заснували пісенний конкурс.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують букмекери для України та інших на Євробаченні.