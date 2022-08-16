Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів

Якщо баклажани тобі не смакують, спробуй приготувати їх, як гриби. Так, це звучить трохи дивно, але ти можеш зробити так, що на смак та вигляд їх не відрізнити. Ділимося з тобою легким рецептом.
Щоб приготувати таку закуску, тобі знадобиться:
За бажанням ти можеш маринувати баклажани у сметані або зробити такий маринад:
Такий спосіб приготування прибере гіркоту з баклажанів, і вони смакуватимуть навіть дітям.
Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!