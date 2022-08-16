Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів

Якщо баклажани тобі не смакують, спробуй приготувати їх, як гриби. Так, це звучить трохи дивно, але ти можеш зробити так, що на смак та вигляд їх не відрізнити. Ділимося з тобою легким рецептом.

Баклажани, як гриби — рецепт

Щоб приготувати таку закуску, тобі знадобиться:

Середні баклажани — 3 шт.

Яйця — 3 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Олія для смаження

Зелень

Сіль

Перець

Як приготувати баклажани як гриби — простий спосіб

Баклажани ретельно промий та очисти від шкірки. Наріж плоди кубиками шириною 2 см та висип у каструлю. Збий яйця виделкою або вінчиком та отриманою сумішшю залий нарізані баклажани. Добре перемішай та залиш на годину за кімнатної температури. Раз на 15 хвилин помішуй. Цибулю і часник очисти та дрібно наріж. На пательні розігрій олію, починай обсмажувати баклажани. До баклажанів додай цибулю з часником. Смаж кілька хвилин на середньому вогні. Готові баклажани посип зеленню.

Маринад для баклажанів

За бажанням ти можеш маринувати баклажани у сметані або зробити такий маринад:

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На 2 л води висип 2 ст. л солі, цукру та 70% оцту. Доповни суміш суцвіттями гвоздики, лавровим листом та перцем у горошку. Отриманий маринад доведи до кипіння та висип туди нарізані баклажани. Вари п’ять хвилин на середньому вогні. Після цього проціди через друшляк та дай баклажанам охолонути. Подавай готові баклажани із зеленню.

Такий спосіб приготування прибере гіркоту з баклажанів, і вони смакуватимуть навіть дітям.

Раніше ми розповідали, як приготувати баклажани по-сицилійськи.

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