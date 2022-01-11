Буде перфекто! Дуже незвичайний рецепт оселедця під шубою від переможця МастерШеф

Новорічні та різдвяні свята сповнюють наші столи традиційними ситними салатами. Одним із них є так званий оселедець під шубою.
І якщо ви трохи натомилися від традиційного рецепта страви, переможець МастерШеф-11 Богдан Шинкарьов має, чим вас здивувати.
Рецептом нетипового оселедця під шубою — з буряковим мусом — він поділився на особистій сторінці в Instagram.
Давайте домовимося, що ми не називатимемо це оселедцем під шубою. По-перше, там не буде оселедця.
Давайте домовимося, що ми не називатимемо це оселедцем під шубою. По-перше, там не буде оселедця.
І це правда, Богдан Шинкарьов пропонує приготувати салат зі смачною скумбрією, а шубу зробити у вигляді мусу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан Шинкарёв | Мастер шеф (@bohdan_shynkarov)
Публикация от Богдан Шинкарёв | Мастер шеф (@bohdan_shynkarov)
А якщо після рецепта оселедця вам закортіло чогось солоденького, радимо почитати, як приготувати запечені яблука зі смаком глінтвейну від Ектора Хіменеса-Браво.
А ще нагадуємо, що найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. Прем’єра МастерШеф. Битва сезонів в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 року о 19:00.