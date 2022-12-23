Бутерброди на Новий рік 2023: цікаві варіанти закусок

Цього року через часті відключення електроенергії багато господинь думають про те, що ж приготувати на Новий рік без духовки та плити?
Насправді є безліч варіантів страв. Наприклад, на свята можна подати різноманітні салати, бутерброди, відварену курку з пікантними соусами тощо.
Рецепти бутербродів на Новий рік ти знайдеш у нашому матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спосіб приготування
Фото – Unsplash
Читай, що приготувати на Новий рік 2023. Ми зібрали рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей.
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