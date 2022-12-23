Бутерброди на Новий рік 2023: цікаві варіанти закусок

Цього року через часті відключення електроенергії багато господинь думають про те, що ж приготувати на Новий рік без духовки та плити?

Насправді є безліч варіантів страв. Наприклад, на свята можна подати різноманітні салати, бутерброди, відварену курку з пікантними соусами тощо.

Рецепти бутербродів на Новий рік ти знайдеш у нашому матеріалі.

Зараз також дивляться

Бутерброди на Новий рік 2023 зі шпротами

Інгредієнти:

4 шматочки білого хліба

1 ст. л. олії

2 яйця

3 ст. л. майонезу

сіль за смаком

4 шт. шпрот

1 огірок

Спосіб приготування:

Розігрій олію на сковороді. Обсмаж на ній хліб, щоб з’явилася золотиста скоринка. Звари яйця і почекай, поки вони охолонуть. Почисть їх та на натри на тертці. Змасти хліб майонезом і посип зверху тертим яйцем, прикрась усе це шпротами. Тонко наріж огірок і одягни на шпажку. Встав у бутерброд і подавай на стіл.

Бутерброди на Новий рік з ікрою

Інгредієнти:

150 г фети

100 г червоної ікри

перець за смаком

4 шматочки хліба

4 гілочки кропу

Спосіб приготування:

Візьми хліб і намасти на нього фету. Після цього поперчи і прикрась бутерброд кропом. Зверху поклади червону ікру. Щоб бутерброди були смачнішими, перед подачею на 20–30 хв постав їх у холодильник або винеси на балкон.

Бутерброди на Новий рік 2023 зі шпротами та лимоном

Інгредієнти:

2 яйця

4 шматочки білого хліба

2 помідори

половина лимона

1 ст. л. майонезу

4 шт. шпрот

4 гілочки петрушки

Спосіб приготування

Відвари та почисть яйця. Хліб обсмаж на сковороді до золотистої скоринки. Наріж томати та яйця кружальцями та маленькими частинками — лимон. Майонезом змасти хліб, поклади всі інгредієнти та прикрась петрушкою.

Бутерброди на Новий рік з авокадо

Інгредієнти:

1 яйце

1 плавлений сирок

половина авокадо

1 ч. л. лимонного соку

1 ст. л. майонезу

спеції за смаком

4 шматочки білого або чорного хліба

100 г червоної риби

кріп для прикрашання

Спосіб приготування:

Звари яйця та остуди їх. Почисть і натри на тертці. Також натри сир і авокадо. Збризни лимонним соком, додай майонез і спеції. Перемішай, намасти все на хліб. Постав на верх червону рибу і додай петрушку.

Новорічні бутерброди з тунцем

Інгредієнти:

3 яйця

4 скибочки білого хліба

2 зубчики часнику

200 г тунця

1 плавлений сирок

кілька маслин

салатне листя

Спосіб приготування:

Відвари та почисть яйця. Обсмаж хліб і натри його часником. Сир і яйця натри за допомогою терки. Наріж маслини і перемішай сир, яйця, маслини та тунець. Виклади на хліб салат і намасти на нього отриману намазку.

Читай, що приготувати на Новий рік 2023. Ми зібрали рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей.