Страва з азійськими нотками: простий рецепт битих огірків від Тетяни Літвінової

За останні роки в Україні з’явилося багато різних кухонь світу, і всі вони по-своєму особливі та цікаві. Сьогодні ми пропонуємо тобі приготувати азійську страву — биті огірки за рецептом Тетяни Літвінової. Простий рецепт битих огірків — в матеріалі.

Биті огірки: рецепт

Інгредієнти

1 кг огірків;

40 г соєвого соусу;

4-5 зубчики часнику;

30 г кунжутної олії;

2 гострих перців;

3-5 г кунжуту ;

30 г рисового оцту;

2 ч.л. цукру.

Як приготувати биті огірки

Для початку помий огірки, візьми качалку і почни бити нею огірки. Так овоч стає м’яким, а тріщини, які утворилися на ньому, допоможуть краще замаринувати страву.

Далі потрібно відрізати хвостики огірків і нарізати овочі товстими скибочками.

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Переходимо до маринаду. У місткість налий кунжутну олію, соєвий соус, цукор, рисовий оцет та усе це перемішай до однорідної суміші.

Тепер займімося червоним перцем. Його необхідно нарізати тонкими скибочками та додати до маринаду. Зубчики часнику пусти під прес для часнику і також додай до суміші.

На завершення засип туди кунжут і усе ретельно перемішай.

Тепер поєднай попередньо нарізані огірки разом із приготованим маринадом, накрий зверху тарілкою і перемішай.

Залиш страву на 2-3 години у холодильнику для того, щоб огірки замаринувалися. По закінченню цього часу можеш діставати страву з холодильника та смакувати!

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