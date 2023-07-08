Їжа та рецепти

Страва з азійськими нотками: простий рецепт битих огірків від Тетяни Літвінової

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Липня 2023, 13:00
биті огірки

Більше новин
Тісто
Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт
Нікіта Власов
Щоб зняти шкарлупку — потрібно, щоб не було імперії! Художник Власов про арттерапію та боротьбу з культурною експансією
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Топ-5 порад батькам абітурієнтів
Дитина збирається вступати до університету? Тримай топ-5 порад батькам абітурієнтів від Олександра Педана
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тісто
Як приготувати тісто на піцу на сухих дріжджах: легкий покроковий рецепт
Їжа
Що робити, якщо переїв(-ла), та як не допускати переїдання — рекомендації нутриціологині
холодний чай
Зроби ковток натхнення! Як приготувати холодний чай, щоб освіжити свій день
шпроти
Краще, ніж у магазині! Простий рецепт приготування шпротів у домашніх умовах

Відео
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного

Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Карта бойових дій в Україні
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
0:03:23
Музей у Бучі
Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорізька гімназія перетворилась на руїни… Діти навіть не встигли там повчитись після нового ремонту
0:04:51
Херсонщина
Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн
Більше відео
Топ-5 порад батькам абітурієнтів
Читати далі
Дитина збирається вступати до університету? Тримай топ-5 порад батькам абітурієнтів від Олександра Педана
Їжа
Читати далі
Що робити, якщо переїв(-ла), та як не допускати переїдання — рекомендації нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь