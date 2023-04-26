Підвищення імунітету, підтримка серця та навіть схуднення! Чим корисна редиска для здоров’я людини

Редиска — популярний овоч, який найчастіше готують українці, додаючи у салати. Однак її можна додавати й у запіканки, канапки, супи. Чим корисна редиска та які вітаміни в ній містяться — читай у матеріалі.
Лікар-дієтолог Олег Швець зазначає, що редис — один з найбільш ранніх овочів весняного сезону, і один із найкорисніших. Він має особливу гостроту завдяки вмісту великої кількості важливих поживних речовин.
Крім цього, редис багатий на вітаміни та мінерали, серед яких:
Експерт виділяє такі корисні аспекти від вживання редису:
За словами дієтолога, редис не тільки забезпечує вологою, але й має високий рівень вітаміну С, який дуже корисний для шкіри.
Вітамін С покращує еластичність шкіри, допомагаючи утворювати колаген, що становить структуру шкіри, кісток та іншої сполучної тканини.
Вітамін С покращує еластичність шкіри, допомагаючи утворювати колаген, що становить структуру шкіри, кісток та іншої сполучної тканини.
Крім того, він бореться з вільними радикалами та забезпечує посилений захист шкіри від ультрафіолету. Фолієва кислота в редисі зменшує окисне пошкодження, а вітамін B6 може зменшити стрес, запобігаючи висипанням і передчасному старінню.
Для більшості людей редис корисний для здоров’я, однак у разі проблем зі щитоподібною залозою краще зменшити кількість хрестоцвітих овочів у раціоні.
Саме вони можуть перешкоджати засвоєнню йоду, необхідного для виробництва гормонів щитоподібної залози.
Саме вони можуть перешкоджати засвоєнню йоду, необхідного для виробництва гормонів щитоподібної залози.
Алергія на редис зустрічається вкрай рідко, однак не виключена. Попри те, що редис корисний для хворих на діабет, споживання його у великих кількостях може помітно вплинути на рівень цукру в крові. Тому хворим на діабет при його вживанні радять ретельно контролювати рівень цукру.
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