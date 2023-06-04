Рецепт без випікання! Як приготувати чизкейк Орео — покроково

Печиво є чудовою основою для чизкейку, бо його не треба запікати. Фудблогерка Anny Cooking поділилась простим і легким рецептом, який не потребує випікання.

Читай у нашому матеріалі, як приготувати чизкейк Орео — вершково-шоколадну насолоду.

Чизкейк Орео без випікання: простий покроковий рецепт

Через те, що компанія-виробник печива Орео не вийшла з російського ринку, ти можеш купити інше печиво, схоже за структурою і складом. Таких є декілька видів на полицях українських магазинів. Таким чином ти не спонсоруватимеш тероризм та приготуєш не менш смачний чизкейк.

Це дуже швидкий і простий рецепт, адже на нього тобі знадобиться небагато інгредієнтів та 20 хвилин. Враховуй кілька годин у холодильнику на застигання сирної маси. Інгредієнти розраховані на формочку 20 см.

Знадобиться

Печиво з чорного шоколаду — 350 г

Вершкове масло — 50 г

Кисломолочний сир — 500 г

Вершки 33% — 250 мл

Цукрова пудра — 100 г

Молоко — 60 мл

Желатин — 10 г

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Приготування

Застели формочку пергаментом. 200 г печива збий блендером у крихти. Розтопи вершкове масло, вилий до печива. Добре розмішай лопаткою та зроби корж у формочці. Постав у холодильник. Залий желатин холодним молоком та залиш на 15 хвилин. Збий міксером вершки до стійких піків, а кисломолочний сир разом з цукровою пудрою до консистенції крему. З’єднай суміш з желатином і вершками, розмішай. Залишки печива подрібни руками чи ножем та висип у сирну масу. Розмішай та виклади на корж. Прикрась чизкейк печивом та постав його в холодильник застигати на три – чотири години. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати чизкейк-пахлаву.

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