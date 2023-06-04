Рецепт без випікання! Як приготувати чизкейк Орео — покроково

Печиво є чудовою основою для чизкейку, бо його не треба запікати. Фудблогерка Anny Cooking поділилась простим і легким рецептом, який не потребує випікання.
Читай у нашому матеріалі, як приготувати чизкейк Орео — вершково-шоколадну насолоду.
Через те, що компанія-виробник печива Орео не вийшла з російського ринку, ти можеш купити інше печиво, схоже за структурою і складом. Таких є декілька видів на полицях українських магазинів. Таким чином ти не спонсоруватимеш тероризм та приготуєш не менш смачний чизкейк.
Це дуже швидкий і простий рецепт, адже на нього тобі знадобиться небагато інгредієнтів та 20 хвилин. Враховуй кілька годин у холодильнику на застигання сирної маси. Інгредієнти розраховані на формочку 20 см.
Знадобиться
Фото: Pexels
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати чизкейк-пахлаву.
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