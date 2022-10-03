Грибний сезон оголошується відкритим: де купувати, як готувати, щоб не отруїтися

Осінь — улюблена пора грибників. Після рясних дощів так і кортить поїхати в ліс, щоб зібрати якомога більше лісових смаколиків.
Та цього року збирати гриби не дуже безпечно, оскільки багато лісосмуг в Україні заміновані окупантами. Тож такий похід може закінчитися трагічно.
Де ж тоді купувати гриби і як перевірити, що вони безпечні? Про це розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько, а також поділилася смачними рецептами.
Коли ти збираєш, а потім готуєш гриби самостійно, то повністю контролюєш їхню якість та свою безпеку.
У випадку зі стихійними ринками ти не можеш знати, наскільки вони безпечні, в яких умовах росли, скільки часу транспортувалися тощо, тому ліпше їх оминати.
Будь особливо обережним(-ою) з консервованими грибами домашнього приготування.
Будь особливо обережним(-ою) з консервованими грибами домашнього приготування.
Туди можуть покласти зіпсовані або неїстівні види. Якщо ж сама консервація зроблена неякісно, це може спричинити важке отруєння, наприклад, ботулотоксином.
Отож стихійний ринок — це лотерея. Можливо, пощастить, а може, ти виграєш отруєння.
Отож стихійний ринок — це лотерея. Можливо, пощастить, а може, ти виграєш отруєння.
Щоб повністю убезпечити себе, віддавай перевагу магазинним культивованим, а не дикорослим грибам. Так ти можеш впевнитися у циклах транспортування та в тому, що під час збору не постраждали природні екосистеми.
Ми звикли вважати гриби не тільки смачним продуктом, а й корисним, однак про деякі їхні властивості в народі дещо перебільшують.
Насправді гриби нейтральні — не марні, але й не поживні.
Насправді гриби нейтральні — не марні, але й не поживні.
В їхній основі є хітин, який схожий на целюлозу, аркуш паперу полісахарид. Він майже не розщеплюється в кишківнику, що робить гриби губкою-транзитом.
Гриби й справді багаті на вітаміни: селен, фосфор, вітамін D, однак засвоюється лише маленька їх кількість. А от білка та вітамінів групи В, про які всі люблять писати, там дуже мало.
Щодо лікувальних властивостей, зокрема противірусних, антибактеріальних та протипухлинних, то звичайні лісові та штучні гриби їх не мають.
У терапевтичних цілях використовують цілісні добре досліджені: шиїтаке, кордицепс, рейші, чага, трутовик.
У терапевтичних цілях використовують цілісні добре досліджені: шиїтаке, кордицепс, рейші, чага, трутовик.
Клітини слизової оболонки кишківника захоплюють їх і активно переносять у підслизовий шар, де активуються макрофаги, що впливають на місцевий імунітет.
Хоч вітамінів та мінералів від них ти отримаєш у мізерній кількості, ніхто не скасовує того факту, що гриби — це смачно.
Головне не перестаратися: не переготувати, не пересмажити та не ставитися безвідповідально до безпеки та якості лісових грибів.
Головне не перестаратися: не переготувати, не пересмажити та не ставитися безвідповідально до безпеки та якості лісових грибів.
Ми звикли, що найважче доводиться грибникам, коли вони приїздять додому і на них чекає гора, яку треба почистити. Та насправді обробка потребує не так багато часу.
Зі штучно вирощеними грибами взагалі все просто, їх можна їсти навіть сирими. А от лісові треба правильно підготувати.
Є кілька простих правил, про які багато хто не знає:
Інакше ти ризикуєш отримати несмачну гуму. Якщо ж побоюєшся, що гриби погані, краще не бери їх. Віддавай перевагу тим, у яких впевнений(-а).
Щоб гриби не втрачали смаку та не зіпсувалися, Анастасія Голобородько поділилася корисними та збалансованими рецептами.
Інгредієнти:
Приготування:
Пасту з нуту, сочевиці, кіноа або горошку відварити на 3 хв менше, ніж зазначено на упаковці. Після чого заправ її в’яленими томатами, тонко нарізаними грибами, сіллю та руколою. Страва готова.
Все геніальне та корисне — це просто та смачно. Все, що тобі треба, щоб отримати запашний супчик — запекти в духовці при 180 °C всі інгредієнти, збризнувши їх попередньо оливковою олією. Готуй їх приблизно 25–30 хв, а потім збий у блендері. Суп готовий.
Інгредієнти:
Якщо ти веган, але дуже захотів(-ла) бургер, то не обов’язково купувати соєві котлети. Можна приготувати грибну альтернативу.
Спершу в невеликій каструлі закип’яти воду, всип туди пшоно, додай сіль та насіння кмину. Вари близько 10 хв на середньому вогні, після чого злий воду й дай пшону трохи охолонути.
Доки пшоно відпочиває, натри гриби, цукіні, моркву та цибулю та змішай це з пшоном. Туди ж додай яйця, сіль, перець і рубану зелень. Якщо суміш виходитиме занадто рідкою, злий зайву рідину й приступай до приготування.
Смажити грибну котлету треба по кілька хвилин з кожного боку в добре розігрітій сковорідці на оливковій олії. Для бургера обирай свіжий багет або житню булочку.
Зараз є велике різномаїття корисних страв для веганів. Анастасія Голобородько розповіла, як скласти раціон веганам, які тільки починають свій перехід.
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