Грибний сезон оголошується відкритим: де купувати, як готувати, щоб не отруїтися

Осінь — улюблена пора грибників. Після рясних дощів так і кортить поїхати в ліс, щоб зібрати якомога більше лісових смаколиків.

Та цього року збирати гриби не дуже безпечно, оскільки багато лісосмуг в Україні заміновані окупантами. Тож такий похід може закінчитися трагічно.

Де ж тоді купувати гриби і як перевірити, що вони безпечні? Про це розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько, а також поділилася смачними рецептами.

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Передусім — безпека

Коли ти збираєш, а потім готуєш гриби самостійно, то повністю контролюєш їхню якість та свою безпеку.

У випадку зі стихійними ринками ти не можеш знати, наскільки вони безпечні, в яких умовах росли, скільки часу транспортувалися тощо, тому ліпше їх оминати.

Будь особливо обережним(-ою) з консервованими грибами домашнього приготування.

Туди можуть покласти зіпсовані або неїстівні види. Якщо ж сама консервація зроблена неякісно, це може спричинити важке отруєння, наприклад, ботулотоксином.

Отож стихійний ринок — це лотерея. Можливо, пощастить, а може, ти виграєш отруєння.

Щоб повністю убезпечити себе, віддавай перевагу магазинним культивованим, а не дикорослим грибам. Так ти можеш впевнитися у циклах транспортування та в тому, що під час збору не постраждали природні екосистеми.

Користь грибів

Ми звикли вважати гриби не тільки смачним продуктом, а й корисним, однак про деякі їхні властивості в народі дещо перебільшують.

Насправді гриби нейтральні — не марні, але й не поживні.

В їхній основі є хітин, який схожий на целюлозу, аркуш паперу полісахарид. Він майже не розщеплюється в кишківнику, що робить гриби губкою-транзитом.

Гриби й справді багаті на вітаміни: селен, фосфор, вітамін D, однак засвоюється лише маленька їх кількість. А от білка та вітамінів групи В, про які всі люблять писати, там дуже мало.

Щодо лікувальних властивостей, зокрема противірусних, антибактеріальних та протипухлинних, то звичайні лісові та штучні гриби їх не мають.

У терапевтичних цілях використовують цілісні добре досліджені: шиїтаке, кордицепс, рейші, чага, трутовик.

Клітини слизової оболонки кишківника захоплюють їх і активно переносять у підслизовий шар, де активуються макрофаги, що впливають на місцевий імунітет.

Готуємо гриби: правильна та безпечна обробка

Хоч вітамінів та мінералів від них ти отримаєш у мізерній кількості, ніхто не скасовує того факту, що гриби — це смачно.

Головне не перестаратися: не переготувати, не пересмажити та не ставитися безвідповідально до безпеки та якості лісових грибів.

Ми звикли, що найважче доводиться грибникам, коли вони приїздять додому і на них чекає гора, яку треба почистити. Та насправді обробка потребує не так багато часу.

Зі штучно вирощеними грибами взагалі все просто, їх можна їсти навіть сирими. А от лісові треба правильно підготувати.

Є кілька простих правил, про які багато хто не знає:

гриби не треба мити, лише почистити щіткою;

не треба відварювати, одразу готуй, причому не більш як 7 хв;

Інакше ти ризикуєш отримати несмачну гуму. Якщо ж побоюєшся, що гриби погані, краще не бери їх. Віддавай перевагу тим, у яких впевнений(-а).

Рецепти грибів від нутриціологині

Щоб гриби не втрачали смаку та не зіпсувалися, Анастасія Голобородько поділилася корисними та збалансованими рецептами.

Сочевична паста з руколою, в’яленими томатами та сирими тонко нарізаними печерицями

Інгредієнти:

200 г пасти із сочевиці

150 г печериць

4–6 шт. в’ялених томатів

свіжа рукола

копчена сіль

оливкова олія

Приготування:

Пасту з нуту, сочевиці, кіноа або горошку відварити на 3 хв менше, ніж зазначено на упаковці. Після чого заправ її в’яленими томатами, тонко нарізаними грибами, сіллю та руколою. Страва готова.

Крем-суп із грибів, цибулі, часнику та кореня селери з гарбузовим насінням

Інгредієнти:

500 г грибів (будь-яких)

2 солодкі цибулини

головка очищеного часнику

250 г кореня селери (петрушки, пастернаку)

Приготування:

Все геніальне та корисне — це просто та смачно. Все, що тобі треба, щоб отримати запашний супчик — запекти в духовці при 180 °C всі інгредієнти, збризнувши їх попередньо оливковою олією. Готуй їх приблизно 25–30 хв, а потім збий у блендері. Суп готовий.

Веган-бургер з пшона з лісовими грибами

Інгредієнти:

1 чашка води

½ чашки пшона

дрібка насіння кмину

сіль

400 г лісових грибів

½ кабачка або цукіні

1 середній корінь пастернаку чи петрушки

1 цибулина

4 яйця

сіль і перець

Приготування:

Якщо ти веган, але дуже захотів(-ла) бургер, то не обов’язково купувати соєві котлети. Можна приготувати грибну альтернативу.

Спершу в невеликій каструлі закип’яти воду, всип туди пшоно, додай сіль та насіння кмину. Вари близько 10 хв на середньому вогні, після чого злий воду й дай пшону трохи охолонути.

Доки пшоно відпочиває, натри гриби, цукіні, моркву та цибулю та змішай це з пшоном. Туди ж додай яйця, сіль, перець і рубану зелень. Якщо суміш виходитиме занадто рідкою, злий зайву рідину й приступай до приготування.

Смажити грибну котлету треба по кілька хвилин з кожного боку в добре розігрітій сковорідці на оливковій олії. Для бургера обирай свіжий багет або житню булочку.

Зараз є велике різномаїття корисних страв для веганів. Анастасія Голобородько розповіла, як скласти раціон веганам, які тільки починають свій перехід.

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