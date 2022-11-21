Їжа та рецепти

Для Санти тепле молоко, а для дорослих — тепле вино: рецепт алкогольного і безалкогольного глінтвейну

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 18:30
глінтвейн
Фото: Pexels

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