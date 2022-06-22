Домашній хліб — усьому голова. Користь продукту та рецепт бездріжджової випічки на кефірі

Наші пращури споконвіку пекли та возвеличували хліб. Хліб — усьому голова, хліб житній — батько рідний, без хліба нема обіду — ці приказки міцно вкорінились у ментальність українців.

То чому ж зараз почалась хвиля хейту на цей продукт? Лікарка Галина Похмурська розповіла, чим відрізняється домашній хліб від фабричного, а також поділилась простим рецептом корисної випічки.

Хліб уже не той?

Раніше хліб випікали лише з цільнозернового борошна, адже не було технології вибілювання.

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Але тепер вибілене борошно “вищого сорту” може призводити до запалення в організмі та “склеювання” ворсинок тонкого кишківника через високий вміст крохмалю та відсутність вітамінів і мікроелементів.

Висновок — печемо хліб лише з цільнозернового борошна. А в кого нюанси з роботою ШКТ, то ще додаємо мелене насіння чорного кмину, льону, висівки, — рекомендує Похмурська.

Інша відмінність домашнього та фабричного хліба полягає в тому, що в пекарнях використовують термофільні дріжджі, які підтримують хронічне запалення та розвиток грибків у тілі.

Наші предки ж робили хліб на заквасці. Цей продукт природного молочнокислого бродіння сприяє відновленню здорової мікрофлори кишківника.

Тому якщо збираєшся випікати хліб вдома, обов’язково використовуй закваску, кефір, сироватку або живе пиво.

Та яким би корисним не був хліб, варто пам’ятати, що все має бути в балансі. Їж хліб (вуглеводи) з білками та клітковиною в першій половині дня. Наприклад, чудовим варіантом сніданку стане яєшня з овочевим салатом та домашнім хлібом.

Тоді цей продукт не відкладеться у вигляді жиру в тілі, а подарує відчуття насиченості та бадьорості на весь ранок.

Рецепт корисного хліба

Для випічки підготуй:

Льон — 7 повних ст. л.

Цільнозернове борошно — 1 склянка з вершечком

Яйця — 2 шт.

Кефір — 1 пакет (замість кефіру можна взяти воду, але тоді треба додати 1 ч. л. погашеної оцтом соди)

Сіль

Суміш перців

Горіхи, льон, сезам

А тепер одягни фартушок та гайда готувати!

Помели льон у кавомолці. З’єднай подрібнене насіння з борошном. Збий яйця разом з кефіром. Об’єднай обидві маси та замішай тісто. Додай у тісто горіхи, льон за бажанням. Тісто вилий у форму та запікай при температурі 190 °C 45 хвилин.

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