Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера

Смачний, поживний сніданок — це чудовий спосіб якнайкраще розпочати свій день. Знаємо, що зранку часто хочеться подовше поспати, а відтак на готування залишається обмаль часу.
Тож ми дібрали три оригінальні рецепти сніданку від британського кухаря Джеймі Олівера, які можна приготувати швидко і просто.
Зроби велику порцію корисних злаків, а потім зберігай їх у герметичному контейнері до чотирьох тижнів, — пише Олівер на своєму сайті.
Зроби велику порцію корисних злаків, а потім зберігай їх у герметичному контейнері до чотирьох тижнів, — пише Олівер на своєму сайті.
Щоб приготувати енергетичну бомбу візьми:
Тепер хутчіше біжи на кухню та готуй!
Подрібни сухофрукти та горіхи, а потім поклади їх у миску разом з насінням, вівсянкою і корицею.
Подавати цю страву можна двома способами:
З вівсянки можна приготувати багато корисних та смачних страв, наприклад, вівсяномлинець. Читай покроковий рецепт від дієтологині Світлани Фус.
Якщо ти не наїдаєшся вівсянкою, нічого страшного. Джеймі ділиться рецептом неймовірно смачного сніданку зі смаженими яйцями та авокадо.
Інгредієнти страви:
Готувати такий сніданок досить просто й займає менш ніж півгодини.
Якщо сьогодні тобі потрібно максимум сил, чудовим варіантом стане класичний англійський сніданок. Кому ж як не Оліверу знати всі тонкощі приготування цієї страви? А він з радістю розповідає свій фірмовий рецепт. Зберігай!
Знайди в холодильнику:
А зараз нумо готувати!
Ось і все! Смакота готова тішити тебе та зробити ранок справді добрим.
А якщо ти не знаєш, що приготувати на вечерю, то лови кілька корисних ідей для затишного вечора.