Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера

Смачний, поживний сніданок — це чудовий спосіб якнайкраще розпочати свій день. Знаємо, що зранку часто хочеться подовше поспати, а відтак на готування залишається обмаль часу.

Тож ми дібрали три оригінальні рецепти сніданку від британського кухаря Джеймі Олівера, які можна приготувати швидко і просто.

Вівсяні фруктові каші своїми руками

Зроби велику порцію корисних злаків, а потім зберігай їх у герметичному контейнері до чотирьох тижнів, — пише Олівер на своєму сайті.

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сухофрукти (родзинки, курага тощо) — 100 г

мікс несолоних горіхів (мигдалю, фундука, волоських горіхів тощо) — 50 г

мікс насіння (гарбуза, соняшнику, кунжуту, маку тощо) — 50 г

вівсяну кашу — 400 г

мелену корицю — 1 ч.л.

молоко або натуральний йогурт для подачі — 400 мл

яблуко — 1 шт.

Тепер хутчіше біжи на кухню та готуй!

Подрібни сухофрукти та горіхи, а потім поклади їх у миску разом з насінням, вівсянкою і корицею.

Подавати цю страву можна двома способами:

Додай до суміші молоко або натуральний йогурт й нарізані свіжі фрукти. Потри яблуко, видаливши серцевину. Додай його до вівсяної каші. Залий молоком, а потім добре перемішай. Накрий миску харчовою плівкою і постав у холодильник на ніч. Зранку перемішай кашу та подавай з нарізаними свіжими фруктами.

З вівсянки можна приготувати багато корисних та смачних страв, наприклад, вівсяномлинець. Читай покроковий рецепт від дієтологині Світлани Фус.

Поживний сніданок з яйцями та авокадо

Якщо ти не наїдаєшся вівсянкою, нічого страшного. Джеймі ділиться рецептом неймовірно смачного сніданку зі смаженими яйцями та авокадо.

Інгредієнти страви: червоний перець — 1 шт.

зелена цибуля — 4 шт.

стигле авокадо — половина

оливкова олія — 1 ст.л.

солодка картопля — 1 шт.

курячі яйця — 2 шт.

сир — 2 ст.л.

свіжий червоний чилі (за бажанням) — половина

свіжа зелень (петрушка, м’ята, коріандр тощо) — кілька гілочок Готувати такий сніданок досить просто й займає менш ніж півгодини. Розріж навпіл і очисть від насіння перець, а потім наріж його тонкими смужками. Дрібно наріж зелену цибулю, очисть від шкірки авокадо і наріж його кубиками. Розігрій оливкову олію на середньому вогні, додай до неї зелену цибулю, авокадо та перець. Смаж суміш протягом 3–4 хвилин або до легкого обвуглювання. Чищену картоплю кинь на сковороду, додавши приготовані овочі. Смаж усе разом протягом трьох хвилин. Рівномірно розподіли овочі на сковороді, а потім звільни трохи місця, щоб розбити туди яйця. Нахили пательню, щоб білки розтеклись. Приправ страву морською сіллю і чорним перцем, накрий кришкою, зменш вогонь до середньо-низького і дай яйцям посмажитись 3-5 хвилин, залежно від того, наскільки рідкі ти любиш жовтки. Готову страву виклади на тарілку, а зверху посип дрібно нарізаним перцем чилі та зеленню (за бажанням).

Класичний англійський сніданок

Якщо сьогодні тобі потрібно максимум сил, чудовим варіантом стане класичний англійський сніданок. Кому ж як не Оліверу знати всі тонкощі приготування цієї страви? А він з радістю розповідає свій фірмовий рецепт. Зберігай!

Знайди в холодильнику:

копчений бекон смужками — 3 шт.

ковбаски чіполата (або сосиски) — 4 шт.

оливкову олію — половина ст.л.

стиглі помідори — 160 г

курячі яйця — 4 шт.

скибочки хліба — 3 шт.

А зараз нумо готувати!

Постав велику сковороду з антипригарним покриттям на середній вогонь. Виклади в бекон і сосиски, додай оливкову олію. Смаж 10-12 хвилин, періодично перевертаючи, поки бекон не стане красиво золотистим, а сосиски не прожаряться. Коли вони будуть готові, вийми бекон і сосиски зі сковороди, залишивши жир. Зменш вогонь до мінімуму, а потім розріж помідори навпіл або на четвертинки, залежно від їх розміру, додаючи їх у сковорідку. Смаж пару хвилин. Розбий яйця в сковороду. Поки яйця смажаться, наріж бекон і сосиски та знову кинь їх на пательню. Приправ страву чорним перцем, потім накрий кришкою, поки яйця не приготуються на твій смак. Підсмаж хліб у тостері чи на сковорідці.

Ось і все! Смакота готова тішити тебе та зробити ранок справді добрим.

А якщо ти не знаєш, що приготувати на вечерю, то лови кілька корисних ідей для затишного вечора.