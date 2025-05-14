Наші страви стають донатами! Шеф-кухарі України та Грузії влаштували гастровечерю заради ЗСУ

Шеф-кухарі світу обʼєднуються заради допомоги ЗСУ. За кожною їхньою стравою — донат, а кулінарія стає справжньою зброєю. 25 квітня на Черкащині благодійна Гастровечеря для захисників України обʼєднала шеф-кухарів з України та Сакартвело (Грузія), аби допомогти тим, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи. Якщо ти не в ЗСУ — ти для ЗСУ Вже третій рік поспіль Асоціація кулінарів України доводить, що кулінарія може допомагати людям. Шефи ресторанів з різних міст організовують благодійні гастровечері, де кожна страва — це акт підтримки армії. За час існування ініціативи організатори вже провели 22 вечері, зібравши понад 60 мільйонів гривень, десятки автомобілів, дронів та комплектів техніки для фронту. Гасло просте, але й водночас потужне: “Якщо ти не в ЗСУ — ти для ЗСУ”. Смак перемоги Остання подія відбулася у затишному SPA готелі RIVERWOOD relax park. Учасниками стали 140 гостей, серед яких військові з шести бойових підрозділів, волонтери, меценати та друзі проекту. На кухні було 18 шефів та барвумен: 16 з України, 2 з Сакартвело. Готували 7 авторських страв, створених спеціально для цієї вечері. Усі продукти та напої надали партнери. Завдяки цьому 100% зібраних коштів передадуть на потреби ЗСУ. — Наші страви стають донатами, а донати стають зброєю. І тим самим ми допомагаємо. Про це зазначив шеф RIVERWOOD Віктор Альохін. Він порівняв кухню вечора з епіцентром кулінарного шторму, де кожен інгредієнт перетворювався на мистецтво. Читати на тему Жарти Байдака, Козловський і квиток у Жовті Води: відгриміло Нашебачення 2 — фоторепортаж Сцена димить, жарти сипляться, донати летять — яким було НАШЕБАЧЕННЯ 2025. Шеф-кухарі заходу Кухар з Сакартвело Темо Парцванія вже 11 років живе в Україні та і його донька наполовину українка. Саме тому, відчуває, що мусить віддячити нашій країні. Я розумію, що завдяки своїм стравам можу комусь допомогти. До команди долучився й Олександр Ярош з Києва — не лише шеф, а й боєць мобільної вогневої групи. Він знаходить час для гастровечерь між чергуваннями. Справа, що наближає час перемоги Під час вечері відбувся благодійний аукціон з унікальними лотами: книга з підписом Валерія Залужного; прапор з автографом Олександра Усика; пам’ятні речі сестер Кіченок; м’ячі та футболки з підписами гравців Шахтаря і Динамо; артефакти з фронту. А головним лотом стало Панно Перемоги — композиція з 51 бойового шеврона, кожен з яких переданий військовими особисто. Це портрет сучасної історії, яку творять українські воїни. Завдяки зусиллям команди вдалося зібрати 1 млн 400 тис. грн, а також закупити 6 FPV-дронів і комплект РЕБ, які вже найближчим часом передадуть у підрозділи. Проект не зупиняється! Вже зовсім скоро нова Гастровечеря для ЗСУ пройде в Івано-Франківську. А це означає ще більше страв, більше донатів — і ще один крок до спільної перемоги! Також читай, як Надя Дорофєєва та Міша Лебіга на благодійному стрімі зібрали понад 5 млн грн. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Благодійність, війна в Україні, Грузія, Їжа, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter