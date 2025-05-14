Наші страви стають донатами! Шеф-кухарі України та Грузії влаштували гастровечерю заради ЗСУ

Шеф-кухарі світу обʼєднуються заради допомоги ЗСУ. За кожною їхньою стравою — донат, а кулінарія стає справжньою зброєю.

25 квітня на Черкащині благодійна Гастровечеря для захисників України обʼєднала шеф-кухарів з України та Сакартвело (Грузія), аби допомогти тим, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи.

Якщо ти не в ЗСУ — ти для ЗСУ

Вже третій рік поспіль Асоціація кулінарів України доводить, що кулінарія може допомагати людям. Шефи ресторанів з різних міст організовують благодійні гастровечері, де кожна страва — це акт підтримки армії.

За час існування ініціативи організатори вже провели 22 вечері, зібравши понад 60 мільйонів гривень, десятки автомобілів, дронів та комплектів техніки для фронту. Гасло просте, але й водночас потужне: “Якщо ти не в ЗСУ — ти для ЗСУ”.

Смак перемоги

Остання подія відбулася у затишному SPA готелі RIVERWOOD relax park. Учасниками стали 140 гостей, серед яких військові з шести бойових підрозділів, волонтери, меценати та друзі проекту.

На кухні було 18 шефів та барвумен: 16 з України, 2 з Сакартвело. Готували 7 авторських страв, створених спеціально для цієї вечері. Усі продукти та напої надали партнери. Завдяки цьому 100% зібраних коштів передадуть на потреби ЗСУ.

— Наші страви стають донатами, а донати стають зброєю. І тим самим ми допомагаємо.

Про це зазначив шеф RIVERWOOD Віктор Альохін. Він порівняв кухню вечора з епіцентром кулінарного шторму, де кожен інгредієнт перетворювався на мистецтво.

Шеф-кухарі заходу

Кухар з Сакартвело Темо Парцванія вже 11 років живе в Україні та і його донька наполовину українка. Саме тому, відчуває, що мусить віддячити нашій країні.

Я розумію, що завдяки своїм стравам можу комусь допомогти.

До команди долучився й Олександр Ярош з Києва — не лише шеф, а й боєць мобільної вогневої групи. Він знаходить час для гастровечерь між чергуваннями.

Справа, що наближає час перемоги

Під час вечері відбувся благодійний аукціон з унікальними лотами:

книга з підписом Валерія Залужного;

прапор з автографом Олександра Усика;

пам’ятні речі сестер Кіченок;

м’ячі та футболки з підписами гравців Шахтаря і Динамо;

артефакти з фронту.

А головним лотом стало Панно Перемоги — композиція з 51 бойового шеврона, кожен з яких переданий військовими особисто.

Це портрет сучасної історії, яку творять українські воїни.

Завдяки зусиллям команди вдалося зібрати 1 млн 400 тис. грн, а також закупити 6 FPV-дронів і комплект РЕБ, які вже найближчим часом передадуть у підрозділи.

Проект не зупиняється! Вже зовсім скоро нова Гастровечеря для ЗСУ пройде в Івано-Франківську. А це означає ще більше страв, більше донатів — і ще один крок до спільної перемоги!

Також читай, як Надя Дорофєєва та Міша Лебіга на благодійному стрімі зібрали понад 5 млн грн.

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