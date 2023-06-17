Fika, five o’clock tea та не тільки! Чому культура харчування по годинах надзвичайно корисна для здоров’я

Перерви на обід чи перекус є майже в кожній світовій культурі харчування. У Великій Британії — всесвітньовідоме чаювання о 17:00, у Швеції — перерва на каву — Фіка.

Читай, чому харчування по годинах є корисним для нашого здоров’я та як навчитися не пропускати прийоми їжі.

Європейська традиція харчування по годинах

Європейські традиції харчування дуже різноманітні. А ще вони є корисними для здоров’я. Адже під час робочого дня люди за народною традицією відводять час для невеликого перекусу, чаювання чи повноцінного обіду.

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Наприклад, у Великій Британії є відоме англійське чаювання, яке ще називають five o’clock tea. Люди збираються на чай о 17:00. Ця традиція бере початок ще з 19 століття та залишається популярною донині.

Популяризувала чаювання королева Катерина Браганса. Вона запозичила ідею з Португалії. А вибір часу був запропонований герцогинею Анною Рассел. Це пов’язано з тим, що між обідом (13:00) та вечерею (19:00) у тогочасній Англії був дуже великий проміжок часу, тому люди відчували сильний голод.

Чаювання та легкий перекус було спочатку звичкою аристократів, яка потім розповсюдилася на все населення. До чаю подають тістечка, бутерброди, тости з джемом, бісквіт чи печиво.

У Швеції також є традиція харчування в певну годину. Називається вона Fika. Фіка — це перерва посеред робочого дня на каву. Таких перерв за день кілька, вони тривають по 10-15 хвилин.

Колеги, друзі чи родина збираються разом, щоб випити каву з випічкою. Як правило, це равлики з корицею. Шведи колись навіть встановили рекорд з масовості проведення Фіки — 3563 людини з міста Естерсунд зробили перерву на каву разом.

Для Фіки є спеціальні кімнати навіть в офісах, згідно з народною традицією, відмовляти в перерві на каву з тістечками чи фруктами неввічливо.

В Австрії є традиція Mittagstisch — спеціальні години для обіду в кафе та ресторанах. Це недороге та поживне меню, яке пропонують щодня. Воно доступне щодня з 11:00 до 14:00.

Воно складається з повноцінного великого прийому їжі — перша страва, м’ясна чи рибна страва, салат та десерт. Подають страви місцевої кухні. На обідню перерву ходять разом з колегами, одногрупниками чи рідними.

А в країнах Латинської Америки існує Tapas time. В обідню перерву чи ввечері люди збираються в кафе та барах, щоб з’їсти тапас та поспілкуватися. Тапас — закуски, які можуть бути гарячими чи холодними. Наприклад, хамон, оливки, морепродукти в клярі тощо.

Користь харчування по годинах

Подібні перерви на харчування корисні з багатьох причин:

Покращення травлення. Контроль апетиту. Підтримка енергії. Концентрація протягом дня. Відпочинок від роботи та рутини.

Короткі перерви на перекус чи повноцінний прийом їжі сприяють налагодженню харчування, вони впливають на нашу енергію та здоров’я загалом. Майже в усіх країнах світу є свої традиції харчування.

Дотримання традицій — не лише збереження ідентичності, а й підтримка організму. Повноцінні та збалансовані прийоми їжі впливають на здатність боротися зі стресом, регулюють кількість вітамінів в організмі, функціонування нервової та імунної системи. До речі, раніше ми розповідали про те, що таке правило тарілки.

А ще харчування по годинах попереджає голод, переїдання, зриви та розвиток розладів харчової поведінки. Ситість впливає на здатність якісно працювати — адже коли ти голодний(-а), про що можна думати, крім їжі? Після повноцінного прийому їжі підвищується увага та концентрація, тому робота стає легшою.

До того ж короткочасна перерва допомагає відволіктися від думок про роботу, перезавантажує мозок, розслаблює його. Як наслідок — з’являються нові ідеї та креативні рішення.

Якщо ти нехтуєш обідньою перервою чи витрачаєш її на прогортування соціальних мереж, спробуй увесь робочий тиждень повноцінно обідати, а після цього прогулюватися на свіжому повітрі. Ти побачиш, наскільки це приємно та корисно.

Якщо у твоєму регіоні немає традицій погодинного харчування — вибери одну з європейських або навіть декілька. Це можливість завести корисну звичку, яка покращує здоров’я та впливає на якість відпочинку та роботи.

Раніше ми розповідали про продукти, які сповільнюють старішання.

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