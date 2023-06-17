Їжа та рецепти

Fika, five o’clock tea та не тільки! Чому культура харчування по годинах надзвичайно корисна для здоров’я

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Червня 2023, 11:00
Харчування по годинах: європейські традиції та користь
Фото: Pexels

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