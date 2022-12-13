Більше не треба варити цілий день — швидкий рецепт холодцю від Євгена Клопотенка

Холодець, напевно, можна побачити на сімейному столі кожної родини. Є багато варіацій цієї страви з різними видами м’яса, бульйоном, овочами.

Холодець можна назвати викликом для господині чи господаря, адже його треба готувати майже цілий день. А якщо ні?

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом холодцю зі свинини, який можна приготувати за кілька годин.

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Інгредієнти для холодцю зі свинини:

500 г нежирної свинини

2 л води

30 г желатину

2-3 зубчики часнику

3-4 горошини духмяного перцю

2-3 лаврові листи

сіль

Для соусу:

2 зубчики часнику

1/4 гострого перцю чилі

2 ч. л. білого хрону

Приготування холодцю зі свинини

Спершу треба підготувати м’ясо. Свинину зачистити від плівки, нарізати невеликими шматками. Довести до кипіння й варити 2-3 хвилини, піну знімати. Далі злити воду й ретельно промити шматочки свинини. М’ясо знову покласти у каструлю та залити чистою водою, додати 2-3 зубчики розчавленого часнику, духмяний перець, лавровий лист і готувати на малому вогні упродовж години. Не забудь посолити. Готове м’ясо дістати з каструлі й розібрати на волокна. Викласти у спеціальні форми чи тарілки. У гарячий бульйон додати замочений заздалегідь та проціджений желатин. Залити цим розчином форми чи тарілки з м’ясом. Коли бульйон охолоне, переставити посуд в холодильник і залишити на 2-3 години для застигання.

Щоб зробити смачний та гострий соус для холодцю, треба подрібнити 2 зубчики часнику, додати перець і хрін. Подавати холодець з соусом.

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Головне фото: сайт Євгена Клопотенка