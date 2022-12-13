Більше не треба варити цілий день — швидкий рецепт холодцю від Євгена Клопотенка

Холодець, напевно, можна побачити на сімейному столі кожної родини. Є багато варіацій цієї страви з різними видами м’яса, бульйоном, овочами.
Холодець можна назвати викликом для господині чи господаря, адже його треба готувати майже цілий день. А якщо ні?
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом холодцю зі свинини, який можна приготувати за кілька годин.
Інгредієнти для холодцю зі свинини:
Для соусу:
Щоб зробити смачний та гострий соус для холодцю, треба подрібнити 2 зубчики часнику, додати перець і хрін. Подавати холодець з соусом.
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Головне фото: сайт Євгена Клопотенка