Різнобарвні зайці до твого кошика: як робити імбирні пряники на Великдень — рецепт

Зовсім скоро — Великдень. А це означає, що уже варто готуватися до свята та планувати, що ж покласти до великоднього кошика. Серед звичної паски, ковбаски, масла та сиру пропонуємо тобі спробувати спекти великоднє імбирне печиво традиційної форми.

Як готувати імбирне печиво на Великдень — читай у нашому матеріалі.

Імбирні пряники на Великдень

Готується великоднє імбирне печиво дуже легко, а аромати розійдуться усією домівкою. Прикрашати такі пряники можна глазур’ю, якою поливають паску, або можна зробити її самотужки з простих інгредієнтів.

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Інгредієнти для імбирних пряників на Великдень

Для тіста:

125 г масла (жирністю 82,5%) кімнатної температури

450–500 г пшеничного борошна вищого ґатунку

165 г рідкого меду

1 куряче яйце

100 г цукру

1 ч. л. меленого мускатного горіха

1 ч. л. кориці

1 ч. л. меленого імбиру

2 ч. л. соди

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Для глазурі:

3 яєчні білки (вага приблизно 90–100 г)

400–500 г цукрової пудри дрібного помелу

0,5 ч. л. лимонного соку

1 ч. л. крохмалю

харчові барвники будь-яких відтінків

Приготування імбирних пряників на Великдень

У каструлю з товстим дном висип цукор, мед та сухі спеції. На маленькому вогні доведи масу до кипіння, постійно помішуючи її. Зніми масу з вогню, додай соду та інтенсивно перемішай: вона має збільшитися в об’ємі. Додай масло кімнатної температури, перемішай та залиш охолонути. Після того як маса захолоне, додай в каструлю яйце. Суміш має вийти однорідною. До медової маси порціями додавай борошно, помішуючи спочатку лопаткою, а потім заміси тісто руками. Замотай готове тісто в плівку та відправ у холодильник на п’ять годин. Коли пройде цей час, треба розділити тісто на невеликі частини, розкачати їх та вирізати печиво довільної форми: зайчиків, яєць, пасок чи будь-чого великодньої форми. Застели деко пергаментом, присип його борошном, виклади тісто. Відправ печиво в розігріту духову піч до 180 °C на 12 хвилин.

З допомогою кондитерського мішка або пакета можеш прикрасити печиво різноколірною глазур’ю! Як робити глазур для пряників — читай в іншому матеріалі.

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