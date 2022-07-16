Усе геніальне просте! Рецепт заготівлі консервованих кабачків на зиму від Євгена Клопотенка

Кабачок — унікальний овоч, адже він не тільки корисний та поживний, але й універсальний. З ним готують оладки, деруни, рагу тощо. А ще його можна запікати та маринувати.

Консервовані кабачки на смак дуже нагадують малосольні огірки. Тож вони прекрасно підійдуть до гарніру, салату та холодних закусок.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простим рецептом заготівлі хрумких та соковитих кабачків на зиму.

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Консервовані кабачки з морквою та часником — інгредієнти

1,5-2 молодих невеликих кабачки

половина моркви

2 зубчики часнику

3 горошини чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

Інгредієнти для маринаду

400 мл води

0,5 ст. л. солі

60 г цукру

60 мл оцту 9%

40 мл соняшникової олії

Усі інгредієнти вказані з розрахунку на однолітрову банку. Якщо хочеш закрити більше кабачків, то пропорційно збільш кількість маринаду та овочів.