Качка з яблуками в духовці: рецепт смачної страви на Різдво

Запечена качка з яблуками — дуже смачна страва, яку розмітають на святковому столі за лічені хвилини. Багато людей думають, що приготування качки забирає чимало часу і сил.
Але це зовсім не так. До того ж заради такого насиченого аромату та смаку можна затриматися на кухні довше, ніж зазвичай. Качка з яблуками у духовці: рецепт вишуканої страви читай у матеріалі.
Качка з яблуками в духовці запікається до двох годин.
Але треба пам’ятати, що перед тим, як її готувати, потрібно спочатку як слід потримати її в маринаді.
Але треба пам’ятати, що перед тим, як її готувати, потрібно спочатку як слід потримати її в маринаді.
Для того, щоб приготувати качку, необхідно заздалегідь купити всі продукти.
А якщо ти все-таки вибереш ситний стіл до свята, читай, що приготувати на Новий рік 2023. Ми зібрали рецепти смачних страв, щоб здивувати гостей.
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