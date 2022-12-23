Їжа та рецепти

Качка з яблуками в духовці: рецепт смачної страви на Різдво

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 14:30
качка
Фото: Unsplash

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