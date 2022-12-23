Качка з яблуками в духовці: рецепт смачної страви на Різдво

Запечена качка з яблуками — дуже смачна страва, яку розмітають на святковому столі за лічені хвилини. Багато людей думають, що приготування качки забирає чимало часу і сил.

Але це зовсім не так. До того ж заради такого насиченого аромату та смаку можна затриматися на кухні довше, ніж зазвичай. Качка з яблуками у духовці: рецепт вишуканої страви читай у матеріалі.

Качка з яблуками: покроковий рецепт

Качка з яблуками в духовці запікається до двох годин.

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Але треба пам’ятати, що перед тим, як її готувати, потрібно спочатку як слід потримати її в маринаді.

Для того, щоб приготувати качку, необхідно заздалегідь купити всі продукти.

Інгредієнти:

1,5 кг качки

7 шт. кислих яблук

2,5 ст. л. меду

2 ст. л. гірчиці

1 ч. л. сухого розмарину

1 ч. л. перцю

50 г лимона

5 зубчиків часнику

1,5 ч. л. солі

40 мл олії

Запечена качка з яблуками у рукаві: спосіб приготування

Насамперед необхідно добре промити качку. Якщо на ній є пір’я, обпалити над плитою. Робити це потрібно обережно, щоб не пропалити на птиці їстівні ділянки. Далі приготувати маринад. Для цього візьми мед, гірчицю, часник, олію, перець, розмарин. Добре все вимішай і за потреби додай трохи води. Солити качку обов’язково потрібно з усіх боків. Не забудь, що всередині вона також має смакувати. Після цього обмасти птицю маринадом і поклади на ніч у холодильник. Якщо немає стільки часу, постав маринуватися на кілька годин за кімнатної температури в холодильник або на балкон. Після цього в хід ідуть яблука. Їх необхідно помити, висушити за допомогою паперових рушників, розрізати на шматочки та витягнути насіння. При цьому яблука мають бути зі шкіркою. Не очищай їх. Половину яблук необхідно покласти на качку, а все іншу — у фольгу. Отвір у качці після цього потрібно скріпити за допомогою зубочисток або зашити нитками. Нагрій духовку до 200 °С і постав качку у фольгу на яблука. Маринад при цьому теж потрібно ложкою вилити на фольгу і закрити. Замотай її і запікай упродовж двох годин. Якщо качка велика, додай часу. Після цього розкрий фольгу та запікай до півгодини. Вона має гарненько підрум’янитися. Подавай качку разом з яблуками (як гарнір, наприклад). І прикрась усе це базиліком.

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