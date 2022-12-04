А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!

Ти коли-небудь куштував/-ла каву в поєднанні з какао? Дієтологиня Світлана Фус розповіла про користь смачного та незвичайного коктейлю, який можна легко приготувати самостійно.
Дослідники довели явну користь такого напою для організму, — пише Світлана Фус у своєму Instagram.
Дослідники довели явну користь такого напою для організму, — пише Світлана Фус у своєму Instagram.
Какао-порошок містить багато поліфенолів та природних антиоксидантів, які зменшують запалення та захищають клітини від пошкодження.⠀
Крім того, кава з какао знижує ризик появи жовчнокам’яної хвороби, перешкоджає холестерину випадати в осад та має жовчогінний ефект.
А ще гарячий напій покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку.
А ще гарячий напій покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку.
Є безліч рецептів кави з какао, тому ти можеш експериментувати й щоразу змінювати пропорції інгредієнтів.
А якщо ти хочеш здивувати родину на свята цікавим десертом до кави з какао, пропонуємо прочитати рецепт від Ектора Хіменеса-Браво, як приготувати запечені яблука зі смаком глінтвейну.
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