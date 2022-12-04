Їжа та рецепти

А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 13:35
Чим корисна кава з какао
Фото: Unsplash

Більше новин
Яку книгу подарувати
Яку книгу подарувати дитині на Миколая, Новий рік чи Різдво: Ми зібрали для тебе добірку для різного віку
Місячний календар
Довірся долі та плануй справи: місячний календар вдалих дат на грудень
Бахмут
Бахмут, Сватове, Соледар — чи прискоряться темпи боїв на Сході України та яка ситуація нині
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
Рецепт суші в домашніх умовах
Потіш себе і приготуй суші самостійно разом з нами. Тримай простенький рецепт ролів
А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Запечена камбала з грецьким салатом: рецепти для здорової вечері від Євгена Клопотенка
Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Секретна начинка! Рецепт неперевершених млинців від Володимира Ярославського

Відео
Бахмут

Бахмут, Сватове, Соледар — чи прискоряться темпи боїв на Сході України та яка ситуація нині
Питна вода в Києві під час блекауту: карта бюветів
Де набрати воду в Києві під час блекауту та що працюватиме в столиці
0:04:29
допомога від ЄС
Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 
0:03:25
Черкаський пологовий будинок
Народжують у бомбосховищах! Як Черкаський перинатальний центр підготувався до екстремальних умов
карта бойових дій 4 грудня 2022
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:10
Тренування морпіхів
Професійні бійці! ЗСУ показали тренування морпіхів
0:03:15
Як отримати консультацію лікаря онлайн - проект TeleHelp Ukraine
Закордонна медицина: як записатись на прийом лікаря онлайн через програму TeleHelp Ukraine
0:03:24
Вода у Миколаєві
У кранах — ані краплини. Як Миколаїв дев’ять місяців виживає без води
0:04:30
Польські волонтери
Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців
музей Сковороди
Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
Більше відео
Яку книгу подарувати
Читати далі
Яку книгу подарувати дитині на Миколая, Новий рік чи Різдво: Ми зібрали для тебе добірку для різного віку
Місячний календар
Читати далі
Довірся долі та плануй справи: місячний календар вдалих дат на грудень

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь